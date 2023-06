Luciano Ligabue in concerto a Messina il 30 novembre 2023: l’evento al Palarescifina

È Luciano Ligabue l’ospite segreto preannunciato ieri dal sindaco di Messina Federico Basile: il celebre cantante rock emiliano approderà alla città dello Stretto in data 30 novembre 2023 per un concerto al Palarescifina. Sarà l’ultima tappa del suo “Indoor tour”.

Ieri il teaser pubblicato sulla pagina del sindaco di Messina, Federico Basile: «Dopo i 2 “pacchi regalo” del cartellone estivo Messina città degli eventi.. abbiamo chiuso per un altro grande colpo musicale. Domani mattina (oggi, ndr) vi sveleremo i dettagli… la nostra Messina è sempre più bella, protagonista e produttiva Andiamo avanti insieME».

Soddisfatto il sindaco Federico Basile: «Messina sarà l’unica tappa siciliana del rocker emiliano – scrive. Con il concerto di Ligabue riapriamo anche il PalaRescifina, un obiettivo raggiunto da questa Amministrazione.. rendendo fruibile l’impianto sportivo da parte del pubblico in occasione di grandi eventi Il tour di Ligabue prenderà il via dall’arena di Verona il 9 ottobre prossimo per proseguire nei Palasport delle principali città italiane, chiudendo il suo tour proprio nella nostra città!! Messina sempre più città degli eventi e della musica».

Luciano Ligabue in concerto a Messina: data e biglietto per l’evento al Palarescifina

Ad annunciare le date è stato lo stesso Luciano Ligabue, che ha pubblicato l’elenco delle tappe del suo “Indoor tour” sulla propria pagina Facebook ufficiale. I biglietti saranno disponibili in prevendita su Ticketone.it e nelle prevendite abituali dalle ore 11.00 di giovedì 29 giugno. Per gli iscritti al barMario i biglietti saranno disponibili in presale dalle ore 10.00 di domani, mercoledì 28 giugno.

Oltre, quindi a Tiziano Ferro, ai Pinguini Tattici Nucleari, a Massimo Ranieri, a Daniele Silvestri, ad Alex Britti e ai tanti cantanti e musicisti che hanno calcato il palco del Tezenis Summer Fest e a quelli che approderanno a Messina per RDS Summer Fest in calendario il 21 e 22 luglio, nella città dello Stretto in questo 2023 arriverà anche Luciano Ligabue.

(Foto © Pagina Facebook di Ligabue)

