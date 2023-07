Ligabue fa il bis a Messina: annunciata la data del secondo concerto. Info e biglietti

È ufficiale: Luciano Ligabue raddoppia a Messina con un secondo concerto l’1 dicembre 2023 al PalaRescifina. Dopo la data del 30 novembre, ormai quasi sold out, il cantautore emiliano programma una seconda data nella città dello Stretto. I biglietti saranno disponibili dalle ore 11.00 di oggi, mercoledì 5 luglio. Vediamo tutte le informazioni utili e i link per acquistarli.

A tre anni dal suo ultimo concerto a Messina, Ligabue torna in città con una doppia data del suo “Indoor tour”, segnando la riapertura con grandi eventi del PalaRescifina. Un doppio appuntamento da non perdere che seguirà il lancio del suo ultimo album “Dedicato a noi” in uscita il 22 settembre 2023. L’album è già disponibile in pre-order qui, ed è stato anticipato in radio dal singolo “Riderai”, scritto da Ligabue e prodotto dallo stesso Luciano insieme a Fabrizio Barbacci. È online anche il video lyric del brano, con la regia di Arnaldo Catinari e il montaggio curato da Riccardo Guernieri.

Doppio concerto di Ligabue a Messina: dove acquistare i biglietti

L’appuntamento con il secondo concerto di Ligabue a Messina è quindi fissato per venerdì 1 dicembre 2023. I biglietti per l’evento al PalaRescifina saranno disponibili su Ticketone.it e nelle prevendite abituali a partire dalle ore 11.00 di oggi, mercoledì 5 luglio.

La prima data, annunciata nei giorni scorsi, è fissata per il 30 novembre. Il concerto di Ligabue a Messina è organizzato da Puntoeacapo, l’Ass. Development, Il Botteghino e GG Entertainment, in collaborazione con il Comune. RTL 102.5 è media partner degli eventi negli stadi e del tour di Ligabue.

I prossimi concerti a Messina

Il 2023, insomma, è un’annata di eventi e concerti a Messina. Oltre a Tiziano Ferro, che ha calcato ieri il palco dello Stadio “Franco Scoglio” a San Filippo, sono attesi nella città dello i Pinguini Tattici Nucleari (30 luglio), Massimo Ranieri (20 agosto), Daniele Silvestri (17 agosto), Alex Britti (12 luglio). Il 21 e 22 luglio invece, sarà il momento di RDS Summer Fest.

