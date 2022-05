Cose da fare a Messina nel weekend: gli eventi a misura di bici

Cercate una distrazione, uno spasso, un appuntamento? Siete atterrati nel posto giusto, perché come ogni venerdì torna la guida al tempo libero; con tutte le cose da fare e gli eventi per un weekend a Messina. Tra gli appuntamenti anche la Notte dei Musei 2022, una notte europea (in Italia promossa dal Ministero della Cultura) per scoprire i luoghi d’arte a Messina e dintorni.

Sabato 14 maggio, dalle 20 alle 24, saranno aperti (al costo simbolico di 1 euro): il Museo Regionale di Messina, il Castello di Milazzo e il Museo Archeologico Eoliano di Lipari. In questi tre luoghi, verranno organizzate (la prenotazione è obbligatoria) visite guidate a cura dell’Associazione Guide Turistiche Eolie Messina e Taormina. Qui vi diamo tutti i contatti telefonici per prenotare la vostra Notte dei Musei.

Eventi a Messina: gli imperdibili

Ma arriviamo agli eventi imperdibili di questo weekend di metà maggio a Messina. Per questo fine settimana, per sfruttare al meglio queste giornate di sole, abbiamo scelto due appuntamenti all’aria aperta.

Sabato 14 maggio, dalle 16, arriva “Escursione per il riconoscimento della vegetazione spontanea attorno all’Abbazia di Mili”. Continuano, infatti, i pomeriggi di “Territori Vivi”, organizzati dalla Pro Loco Messina Sud. Dopo Pezzolo, si va alla scoperta di Mili San Pietro. «Una escursione – scrivono i promotori – per il riconoscimento delle piante alimurgiche (mangerecce) e della vegetazione ripariale del torrente di Mili. Guidati dal prof. Alessandro Crisafulli dell’Orto Botanico Pietro Castelli di Messina, impareremo a conoscere meglio l’ambiente naturalistico dove abitarono, probabilmente creando anche il loro hortus simplicium, i monaci di rito greco dell’Abbazia di S.Maria di Mili (1091)». Un motivo in più per andarci? Per vedere il ripristino della Chiesa S.Maria di Mili San Pietro.

Il secondo appuntamento, invece, è in programma per domenica 15 maggio, dalle 08:30 a Piazza Duomo. Stiamo parlando della nuova edizione di “Bicincittà“, promossa dalla UISP Messina. «Manifestazione – dicono gli organizzatori – dedicata a questo straordinario mezzo di trasporto e di divertimento. La pedalata inizierà alle 09:30: due giri, uno di 4km e uno di 18km». Un motivo in più per andarci? In piazza verranno organizzata attività ludico-educative per grandi e piccini.

Tutti gli eventi a Messina

Non avete voglia di camminare, pedalare e svegliarmi presto presto. Non temete, in programma per voi, gentili pigroni, un programma fitto fitto di eventi e cose da fare a Messina e dintorni. Tra le cose da vedere, tre nuovi vernissage, tra cui “Forma”, mostra di Francesco Di Benedetto, il ritorno in città della danzatrice Roberta Ricci con due giorni dedicati alla composizione e improvvisazione istantanea e la presentazione della graphic novel di Sergio Chiovaro. Qui tutti gli appuntamenti per il weekend che va da venerdì 13 a domenica 15 maggio:

Musica

venerdì 13, dalle 20 al Retronouveau: Mind The Gap, a cura di Phunkadelica e Sandro Inturri; venerdì 13, alle 21 alla Sala Laudamo: “L’ascolto ritrovato”, reading di presentazione del romanzo di Paola Lorenzoni (edizioni Terre Sommerse), con l’autrice, anche Daniele Gonciaruk e il chitarrista Nicola Buffa; venerdì 13, dalle 22 al Perditempo di Barcellona: The Whistling Heads in concerto – open act MūN sabato 14, dalle 21 al Mercato Muricello: degustazione e musica live con i Pastori di Unicorni; sabato 14, alle 18 alla Sala Laudamo: Another Italian Tale, con Luciano Troja al pianoforte, e Antonino Cicero al fagotto; sabato 14, dalle 19:30 al Retronouveau: Iotatòla live. Aftershow dj set “Pub Rock” a cura di Davide Patania; domenica 15, alle 18 al Palacultura, per la Filarmonica Laudamo Messina: “Corelli Jazz Band”, diretta da Giovanni Mazzarino. Musiche di Musiche di Gershwin, Kern, Rodgers, Van Heusen, Young, Swallow, Basso, Pieranunzi, Mazzarino.

Mostre

prosegue fino al 13 maggio, alla galleria Spazioquattro: “Sotto Palco”, mostra fotografica di Alessia Iraci; prosegue fino al 16 maggio, alla Galleria Arte Cavour: “Paesaggi e colori”, mostra di pittura di Annalisa Baldini; venerdì 13, alle 19:30 al Teatro dei Tre Mestieri: “Colors in the dark” di Alessio Crisafulli, a cura di Dania Mondello. La mostra sarà visitabile fino al 26 maggio; sabato 14, alle 17 alla galleria Spazioquattro: “Fotosintesi”, mostra fotografica di Antonio Giocondo; sabato 14, alle 17:30 alla Foro G gallery: “Forma” mostra di architettura di Francesco Di Benedetto, curata da Roberta Guarnera. La mostra sarà visitabile fino all’11 giugno; sabato 14, alle 18 al Teatro Vittorio Emanuele: “L’Isola in controluce”, mostra di pittura di Stefano Donato. La mostra sarà visitabile fino al 24 maggio; fino al 22 maggio all’EXANTE Galleria, in via Nicola Fabrizi 7: “L’isola che non c’è”, mostra di Valeria Macadino e Claudio Piccini.

Teatro e Danza

sabato 14 e domenica 15, ai Magazzini del Sale: Classe di danza con Roberta Ricci, improvvisazione e composizione istantanea. Per prenotare qui; domenica 15, alle 17:30 al Teatro Annibale: “Questi fantasmi”, di Eduardo De Filippo, adattamento in siciliano a cura di Pietro Barbaro, per la regia di Gianni De Francesco.

Libri

venerdì 13, alle 18 alla Feltrinelli: presentazione del libro “Luci di luglio” (Mondadori) di Gian Mauro Costa, dialogano con l’autore Patrizia Danzè e Guglielmo Pispisa; sabato 14, alle 18 alla Mondadori: presentazione della graphic novel “Sciò” (Kalós Edizioni) di Sergio Chiovaro, dialoga con l’autore Corrado Speziale; domenica 15, alle 18:30 alla libreria Colapesce: presentazione del libro “Sante Ragazze – Dodici protagoniste extra-ordinarie” (edizioni Lunaria) di Ljubiza Mezzatesta.

Cinema

venerdì 13, alle 18:15 (versione in lingua originale, sottotitolata) e alle 20:30; sabato 14, alle 17 e alle 20:30, e domenica 15, alle 18:15 e alle 20:30, al Cinema Lux per il Cineforum Don Orione: “Gli Stati Uniti contro Billie Holiday“, diretto da Lee Daniels; venerdì 13 alle 17, sabato 14 alle 19:15, e domenica 15 alle 17, al Cinema Lux per il Cineforum Don Orione: “Io lo so chi siete“, per la regia di Alessandro Colizzi e Silvia Cossu; venerdì 13, alle 21 alla Multisala Iris: “Operazione Mincemeat“, film diretto da John Madden, versione in lingua orginale, sottotitolata.

Relax e Natura

sabato 14, alle 09:15 a San Marco D’Alunzio: “Le Rocche dal versante di San Marco D’Alunzio e apicoltura“, a cura dell’Associazione PFM; sabato 14, dalle 10 all’Azienda Agricola Villarè: “Primavera lab“, laboratorio per bambini; domenica 15, dalle 08 a Motta Camastra: “Una domenica al Borgo“, a cura di Discover Messina Sicily; domenica 15, alle 08:30 con partenza da Don Minico: escursione “Puntale Ferraro-Madunnuzza“, a cura della Cooperativa di comunità Valli Basiliane; domenica 15, alle 09:30 a Piazza Casa Pia: Carovana dell’Economia Circolare 2022, a cura di Legambiente.

(1)