Il 15 maggio a Messina torna “Bicincittà”: come partecipare

Dopo due anni di stop, dovuti all’emergenza sanitaria da Covid- 19, torna anche a Messina la manifestazione “Bicincittà”. L’evento ciclistico, organizzato da Uisp Messina con il patrocinio del Ministero della Transizione ecologica e del Comune di Messina, si svolgerà domenica 15 maggio e sarà presentato in conferenza stampa giovedì 12 maggio, alle ore 10, presso la sala Ovale di Palazzo Zanca, alla presenza di Santino Cannavò, presidente Uisp Comitato territoriale Messina Aps; Lino Ferrara, responsabile “Bicincittà Messina 2022; e di Paolo Interdonato dell’ASD “I Lupi dei Peloritani”.

Punto di partenza della passeggiata in bici sarà Piazza Duomo, con raduno fissato alle 8.30 e start alle 9.30. Gli organizzatori, che consigliano l’uso del casco, hanno previsto due percorsi: uno breve di 4 km per i più piccoli , che si snoderà lungo corso Cavour, via T. Cannizzaro, piazza Cairoli, viale S. Martino (carreggiata monte) fino a viale Europa, viale S. Martino (carreggiata mare), via XXVII Luglio, via U. Bassi, via T. Cannizzaro, via Garibaldi, via Loggia dei Mercanti (piazza Duomo per i più piccoli); ed un secondo percorso più lungo, pari a 15 Km, che coinvolgerà corso Cavour, via T. Cannizzaro, piazza Cairoli, viale S. Martino (carreggiata monte) fino a viale Europa, viale S. Martino (carreggiata mare), via XXVII Luglio, via U. Bassi, via T. Cannizzaro, via Garibaldi, via Loggia dei Mercanti, via Argentieri, via Gasparro, via Cavalieri della Stella, via S. Cristoforo, via XXIV Maggio, viale Boccetta, via Garibaldi, piazza Castronovo, viale Giostra, viale R. Elena, viale R. Margherita, viale P. Umberto, viale Italia, viale Europa, via Catania, via S. Cosimo, via Maregrosso, via Salandra, via G. La Farina, via Trieste, via Geraci, via C. Battisti, via I Settembre, con arrivo a piazza Duomo.

I bambini ed i ragazzi che prenderanno parte al percorso breve saranno coinvolti in attività ludico educative, con percorsi guidati facilitati, prove e giochi, mini tornei.

«Finalmente- afferma Santino Cannavò – dopo due anni di pausa forzata possiamo tornare in sella alle nostre bici e a pedalare godendo delle bellezze della nostra Messina, con strade libere da auto e inquinamento. “Bicincittà” non solo è una manifestazione sportiva, ma vuole proporre un modello di mobilità sostenibile. È arrivato il momento – continua il presidente di Uisp Messina – di liberarci dalla schiavitù dei mezzi a motore, come è già avvenuto da tanto tempo in molte città europee e come sta avvenendo anche in tante città italiane. A questo proposito, invito ufficialmente tutti i candidati alla carica di sindaco di Messina e anche i candidati al Consiglio comunale a montare in sella ad una bici e a partecipare all’evento del 15 maggio, per rendersi conto in prima persona che un’altra mobilità è possibile anche in questa città. Sono sicuro – conclude Cannavò – che gli aspiranti alla carica di primo cittadino Basile, Croce, De Domenico, Sturniolo e Totaro siano sensibili al tema dell’ambiente, strettamente legato a quello della vivibilità di un territorio, e saranno ai nastri di partenza di “Bicincittà”».

(104)