Tutti gli eventi del weekend a Messina e dintorni: hai mica voglia di un brunch?

Per evitare di contemplare il calendario che vi ricorda che è arrivato dicembre, vi consigliamo di prendere un po’ d’aria (con la mascherina) e andare a uno degli eventi da noi suggeriti. Messina (e dintorni) può offrire più di quello che pensi. Concerti, libri, mostre, brunch e non solo, per trascorrere il tempo libero come se fossimo in vacanza.

Anche per questo weekend vi suggeriamo due eventi: il primo è il Tedx. Un talk di respiro internazionale dedicato alla condivisione delle idee. Per il secondo, invece, dovrete spostarvi a Milazzo. Da Tuppo, infatti, arriva un brunch super goloso con la musica dei Disorient Express.

Gli eventi imperdibili

Quando parliamo di eventi, parliamo sicuramente di condivisione e voglia di stare insieme. Per questo i due eventi scelti da noi per voi mettono al centro la condivisione. Il primo appuntamento è il TEDXCapoPeloro2021. Sabato, dalle 14:00, sul placo del Palacultura 7 speaker racconteranno la loro esperienza diretta con il tema scelto per questa terza edizione: R-Evolution. Un motivo in più? Gli ospiti: Donatella Termini, Rocco Rossitto, Salvatore Savasta, Letizia Bucalo Vita, Enzo Cimino, Lelio Bonaccorso e Mario Mirabile.

L’altro evento da non perdere è il “Tuppo Brunch“. Sabato 4, dalle 11.30, il Tuppo – locale che propone la tradizionale brioche in diverse versioni salate e dolci – organizza un brunch un pò americano e un po’ siciliano. Un motivo in più? Insieme ai tuppi anche la musica dei Disorient Express. Una scusa golosa per una gita fuori porta.

Tutti gli eventi del weekend a Messina e dintorni

Diversi gli eventi musicali in questo fine settimana di inizio dicembre a Messina e provincia. E due i luoghi nuovi in cui è possibile andare a fare qualcosa di diverso: l’Avantguarde School Music di Rosalba Lazzarotto, accanto alla Chiesa di Provinciale (per intenderci negli stessi locali del Rapa Nui, dove una volta si organizza il Living Room) e la Casa Musicale San Filippo che ospita Mike Terrana, noto musicista americano per presentare una nuova batteria. Insieme agli eventi dedicati alla musica al Palacultura di Messina anche una mostra su Tommaso Cannizzaro e l’inaugurazione della personale di Laura Martines.

Musica e Libri

venerdì 3, alle 18:00 alla Feltrinelli Point: “La vita insegna. Dalla Sicilia al ministero il viaggio di una donna che alla scuola deve tutto” (Baldini e Castoldi) presentazione del libro di Lucia Azzolina . A seguire “Duecento giorni di tempesta” (Marlin editore) presentazione del libro di Simona Moraci . Modera l’incontro Marco Olivieri . Letture a cura di Stefano Cutrupi .

. A seguire “Duecento giorni di tempesta” (Marlin editore) presentazione del libro di . Modera l’incontro . Letture a cura di . venerdì 3, dalle 19:30 al Retronouveau: “Mind the Gap”, dj Set a cura di Re-Birth , Gianluca Stracuzzi e Sandro Inturri .

, e . venerdì 3, dalle 20 a La Dispensa Pub di Mirto: Salamone in concerto

in concerto sabato 4, alle 16:00 alla Casa Musicale San Filippo: Mike Terrana per una clinic sulla nuova batteria elettronica GEWA G9.

per una clinic sulla nuova batteria elettronica GEWA G9. sabato 4, alle 18:00 alla Feltrinelli Point: “Aurun le inevitabili trame del destino”, presentazione del libro di Rossella Ziccone . Dialoga con l’autore Francesco Tomasello .

. Dialoga con l’autore . sabato 4, alle 18:30 al Teatro Annibale, per l’Accademia Filarmonica: “Il violoncello e la musica di Ivan Fedele”, con Michele Marco Rossi al violoncello.

al violoncello. sabato 4, dalle 19:30 al Retronouveau: “Pub Rock”, dj set a cura di Davide Patania .

. sabato 4, alle alle 21:00 all’Avantgarde Music School in via Monsignor Grano 3: Ground 71 in concerto.

in concerto. domenica 5, alle 18:00 al Palacultura, per l’Accademia Filarmonica: Uto Ughi racconta le 4 stagioni di Vivaldi. Sul palco anche l’Accademia di Santa Sofia.

Teatro e Mostre

sabato 4, alle 17:00, da Spazioquattro: “Amate trame”, inaugurazione personale di Laura Martines .

. prosegue fino al 4 dicembre, alla Galleria Arte Cavour: “La bellezza del silenzio”, mostra a cura di Jacqueline Zhu e Michel Tong .

e . prosegue fino a gennaio, al Panama Bistrot: “Planimetrie Interne”, mostra fotografica di Nicola Buonomo .

. prosegue fino all’1 febbraio, alla Biblioteca Comunale del Palacultura: “1838-1921 …a Cento anni dalla morte“, mostra dedicata a Tommaso Cannizzaro.

Natura e Relax

sabato 4, alle 09:15 con ritrovo al Chiosco dei Colli: Escursione sui Colli a Forte Campone.

a Forte Campone. sabato 4, dalle 15:00 da Opuntia Putia: Aspettando il Natale . Necessaria la prenotazione.

. Necessaria la prenotazione. domenica 5, alle 07:30 con ritrovo alla Fontana di Paradiso: Escursione a Pezzolo .

. domenica 5, dalle 10:00 a Piazza Casa Pia: Magic The Gathering, a cura dell’Associazione Cuore di Drago.

