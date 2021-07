No Tengo Dinero: l’estate a Messina sta volando. Tutti gli eventi del weekend

La tua estate sta passando in un soffio e ancora non hai combinato niente? Non temere, per te e per il tuo tempo libero arriva in soccorso No Tengo Dinero, la rubrica che ogni venerdì ti organizza il weekend e mette nero su bianco tutti gli eventi dell’estate 2021 a Messina e provincia.

Musica, tantissime rassegne, mostre, cinema all’aperto e moltissimo altro, per rilassarti, divertirti, conoscere nuova gente, spendere poco (o niente) e magari volare sopra l’Isola. Siete pronti?

No Tengo Dinero – l’evento del fine settimana scelto da noi per voi

L’evento del fine settimana scelto da noi per voi (noivtà di quest’anno) è: Radica 2021, festiva di Urban Art, curato dall’associazione Tre60Lab di San Marco d’Alunzio. Ospiti d’eccezione Carlos Atoche, artista peruviano (autore, tra gli altri di #AMORETCURA alla Garbatella) e Chekos, fondatore del movimento Street Art Sout Italy.

«Rinascere sotto una visione diversa di spazio e nuova condivisione – dicono i ragazzi di Tre60Lab – dopo un periodo di incertezza e dubbi legati a ciò che si poteva o non poteva fare, a quello che ogni mossa, ogni incontro avrebbe potuto scatenare, la Tre60Lab scaccia la paura e torna a mettere le sue radici nel territorio con quattro eventi di Urban Art»

Radica 2021: il calendario degli eventi

Street art, dal 16 al 20 luglio: Carlos Atoche, Scuola Elementare.

Street art, dal 20 al 26 luglio: Chekos, Tangenziale

Gadam, 17 luglio: Carlos Atoche is here, live set a cura di Mario Filetti

Gadam, 24 luglio: Chekos is here, live set a cura di Horn

Chiesa di San Giuseppe, 29 luglio alle 21:30, “La Maschera della Morte Rossa”, di e con Simone Corso

Tempio di Ercole, 10 agosto alle 21:30, live Davide Arona feat. Mario Filetti

Gli eventi per questo fine settimana a Messina e provincia

Anche questo weekend moltissimi gli eventi in programma a Messina e provincia. Avete soltanto l’imbarazzo della scelta e ricordate di prenotare il vostro posto.

Musica:

16 luglio, dalle 18:00, per la rassegna “Villa Dante Festival”, dj set a cura di Surace e karaok e. Ingresso gratuito.

e. Ingresso gratuito. 16 luglio, dalle 19:30 al Retronouveau, Mind the Gap, dj Set a cura di Giovanni Rodio, Re-Birth e Ale dB . Ingresso gratuito.

. Ingresso gratuito. 16 luglio, alle 22:00 all’Horcynus Orca, The Brixton in concerto. Ingresso gratutito.

17 luglio, dalle 19:30 al Retronouveau, This Eternal Decay in concert o. Band industrial-dark-wave con Riccardo Sabetti, Pasquale Vico e Andrea Freda. Ingresso gratuito.

o. Band industrial-dark-wave con Riccardo Sabetti, Pasquale Vico e Andrea Freda. Ingresso gratuito. 17 luglio, alle 20:30 al Porto di Capo d’Orlando, serata in musica . Evento inserito ne “Le Vie del Vaccino”.

. Evento inserito ne “Le Vie del Vaccino”. 17 luglio, alle 21:00 al Teatro Mandanici di Barcellona, “Musiche da cinema” . Evento inserito ne “Le Vie del Vaccino”.

. Evento inserito ne “Le Vie del Vaccino”. 18 luglio, alle 18:00 per la rassegna “Villa Dante Festival”, DJ Set Kate e Spettacolo Balli Caraibici DJ Carmelo Capill o. Ingresso gratuito.

o. Ingresso gratuito. 18 luglio, alle 19:00 al Castello di Bauso di Villafranca, per la rassegna “Le Domeniche al Castello” , Vittorio Notarnicola in concerto. Ingresso gratuito.

, Vittorio Notarnicola in concerto. Ingresso gratuito. 18 luglio, alle 19:30 al Retronouveau, la Domenica Yè Yè con The Strike Band . Ingresso gratuito.

. Ingresso gratuito. 18 luglio, alle 21:00 al Museo Regionale di Messina, per la rassegna “REstate al MuMe”, la Filarmonica Laudamo presenta “Presenze femminili, storie da raccontare”. Performance multimediale con Enrico Intra al pianoforte e le fotografie di Pino Ninfa.

Cinema e Mostre:

16, 17 e 18 luglio, alle 21:30 per la rassegna Area Iris della Multisala Iris, “Cruel Peter ” per la regia di Ascanio Malgarini e Christian Bisceglia.

” per la regia di Ascanio Malgarini e Christian Bisceglia. fino al 21 settembre al Castello di Milazzo “Somewhere in the abyss” personale di RE.

Teatro:

16 luglio, alle 21:30 al Museo Regionale di Messina, per la rassegna “REstate al MuME”, il Teatro dei 3 Mestieri presenta “Preghiera per Cernobyl”, per la regia di Massimo Luconi, con il Premio Ubu Mascia Musy .

. 16 luglio, alle 19:00 al Chiosco dei Colli, “Due passi sono” della Compagnia Carullo-Minasi.

17 luglio, alle 20:00 al Ricrio Ammare, per “I filodrammatici” di Vaudeville, aperitivo teatrale sul mare con “I Fantasmi” di L. Pirandello, per la regia di Antonio Lo Presti . Prenotazione obbligatoria. Per maggiori informazioni clicca qui.

. Prenotazione obbligatoria. Per maggiori informazioni clicca qui. 17 luglio, alle 21:00 per la rassegna “Villa Dante Festival”: “POCHADE- Black Out di coppia” testo e regia di Gianni Fortunato Pisani, con Alessio Pettinato e Emanuela Ungaro. Ingresso gratuito.

Trekking e Natura:

18 luglio, dalle 08:00 con punto di partenza ai Colli San Rizzo, The Slow Blue- Immersione in Natura , a cura di Bike Therapy e Me&Sea. Partecipazione gratuita ma obbligo di prenotazione. Per maggiori informazioni clicca qui.

, a cura di Bike Therapy e Me&Sea. Partecipazione gratuita ma obbligo di prenotazione. Per maggiori informazioni clicca qui. 18 luglio, dalle 15:00 con punto di partenza da piazzale Alioto a Patti Marina, “Trekking e Parapendio” a cura dell’Associazione PFM, in collaborazione con TimeToFly. Per partecipare alle escursioni in programma occorre prenotarsi entro 48 ore prima dall’inizio dell’evento. Le prenotazioni vanno effettuate via mail all’indirizzo escursioni@associazionepfm.it o tramite messaggio whatsapp al numero 3313457538. Per maggiori informazioni clicca qui.

