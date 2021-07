Messina. Al REstate al MuMe arriva la proiezione del film “Cruel Peter”

Continuano gli appuntamenti di “REstate al MuMe”, rassegna estiva organizzata all’interno del Museo Regionale di Messina. Stasera, alle 21:30, infatti, la Multisala Apollo presenta “Cruel Peter”, film horror di Ascanio Malgarini e Christian Bisceglia girato all’interno del Cimitero Monumentale di Messina (e non solo).

Bisceglia, in occasione della proiezione del lungometraggio interverrà sul palco, per rispondere alle domande del pubblico. Consigliato l’acquisto della prevendita online su www.webtic.it per la Multisala Apollo. In alternativa, la cassa, al Museo Regionale di Messina aprirà alle 20:30.

Cruel Peter per “REstate al MuMe”

Verrà proiettato questa stasera alle 21:30 – per la rassegna “REstate al MuMe” – il film diretto da Ascanio Malgarini e Christian Bisceglia. “Cruel Peter” è prodotto da Taadaaa, Makinarium, Smart Brands con Rai Cinema e il sostegno della Sicilia Film Commission nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei.

Per la sua realizzazione, tra produzione, interpreti, troupe e comparto tecnico, sono state coinvolte più di un centinaio di persone impegnate per più di quattro settimane nell’area dello Stretto, diventato il set naturale per le riprese. Messinesi e siciliane le location: insieme al Gran Campo Santo, altri suggestivi e storici luoghi cittadini appaiono nella pellicola, come Villa Roberto, Cristo

Re e la Basilica Cattedrale ma anche l’ingresso del cimitero milazzese e un’antica villa nel ragusano.

La trama

Nella Messina del 1908, alla vigilia del catastrofico terremoto, Peter ha tredici anni ed è l’unico erede di una ricchissima famiglia di commercianti inglesi, gli Hoffmann. Viziato e prepotente commette atroci crudeltà nei confronti degli animali, della servitù e dei bambini che frequentano la sua casa. Un giorno, per fargliela pagare, il figlio del giardiniere lo imprigiona in un luogo inaccessibile. Dopo più di cento anni però la sua terribile vicenda verrà riportata alla luce da un archeologo inglese giunto a Messina con la sua famiglia.

Nel cast: Henry Douthwaite, Katia Greco, Rosie Fellner, Zoe Nochi, Aran Bevan, Aurora Quattrocchi, Claudio Castrogiovanni, Biagio Pelligra, Christian Roberto, Margherita Smedile, Alberto Molonia, Alessio Bonaffini, Arcangelo Ciulla, Angelica Alleruzzo, Antonio Alveario, Tony Canto e Gabriele Greco.

(7)