Messina, Delvento e Glorius4 aprono il concerto di Alex Britti al Giardino Corallo

Meno di due settimane al concerto di Alex Britti al Giardino Corallo di Messina: ad aprire la serata saranno il cantautore Jacopo Genovese, in arte Delvento, e le Glorius4 quartetto composto da: Agnese Carrubba, Federica D’Andrea, Cecilia Foti, Mariachiara Millimaggi.

Delvento, protagonista di un fitto tour in giro per l’Italia per presentare il suo ultimo lavoro “Vento Piano”, uscito il 28 aprile 2023 e presentato in anteprima al Retronouveau di Messina, canta la sua generazione alla ricerca di risposte e voglia di leggerezza. Nel 2020 ha vinto il premio “FEM (Fondazione estro musicale) Milano” con il brano “Ciao Bambina”; nel 2021 apre i concerti di Mario Venuti, Nicolò Carnesi e Comete. Sempre nel 2021 è finalista di Area Sanremo con l’inedito “Dov’è Cristina”, prodotto insieme a Tony Canto. A marzo 2022 rientra tra i 150 preselezionati di 1Mnext Primo maggio con il brano Miserere, uscito il 15 giugno 2022.

Anche le Glorius4 hanno collaborato con Tony Canto, ma anche con Mannarino, Neri per caso, Mario Venuti, Paolo Belli. Sono state sul palco di “Propaganda Live”, programma televisivo condotto da Diego Bianchi su La7 e la scorsa estate hanno pubblicato “A 1.000 all’ora”, con un video girato sulla spiaggia di Capo Peloro, con i costumi originali di “Pagliacci” (opera lirica, andata in scena al Teatro Vittorio Emanuele di Messina per la regia di Francesco Calogero), riadattati da Francesca Cannavò. L’appuntamento con il concerto di Alex Britti, con l’apertura di Delvento e le Gloirus4, è in programma mercoledì 12 luglio, alle 21.00 al Giardino Corallo. A questo link per i biglietti.

Prossimi appuntamenti al Giardino Corallo

Si rimpolpa la rassegna di spettacoli in programma al Giardino Corallo di Messina, ecco i prossimi eventi in calendario, tra musica e teatro:

16 luglio: “…E ho detto tutto. Quello che dissi, che dico e che dirò” con Roberto Lipari ;

; 27 luglio: “Non è vero, ma ci credo!” di Peppino De Filippo , con Enrico Guarner i, regia di Antonello Capodici ;

, con i, regia di ; 4 agosto: Fabio Concato in concerto;

in concerto; 6 agosto: “Capra ma non troppo”, di Carlo Bruni , con Gino Astorina , Eduardo Saitta , Antonello Capodici . Regia di Antonello Capodici;

, con , , . Regia di Antonello Capodici; 9 agosto: Gianmarco Carroccia in concerto con un tributo a Lucio Battisti;

in concerto con un tributo a Lucio Battisti; 12 agosto: “La foto del turista”, con Vincenzo Volo e Giovanna Criscuolo , regia di Federico Magnano San Lio ;

e , regia di ; 20 agosto: “I Vicerè”, ispirato dall’omonimo romanzo di Federico De Roberto , regia di Guglielmo Ferr o, con Sebastiano Tringali ;

, regia di o, con ; 26 agosto: Mobrici in concerto – “Gli anni di Cristo Tour”.

