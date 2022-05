I Festival del cinema in Sicilia 2022: tutti i film che vuoi per la tua estate isolana

Altro weekend, altri spunti da darvi per la vostra estate in Sicilia. Dopo i festival dedicati alla musica e ai concerti, infatti, ci dedichiamo al cinema e alle rassegne che si svolgono sull’Isola durante la bella stagione 2022. Appuntamenti per scoprire nuovi autori e registi, ma anche per rivedere i vostri attori preferiti sul grande schermo.

Da Palermo, a Licodia Eubea, vicino Catania, passando da Itala a Ortigia: ogni festival ha una sua precisa identità; alcuni si occupano di ambiente, altri di documentari, altri ancora di animazione. Perché la potenza del cinema è proprio quella di raccontare, per immagini, vite e prospettive differenti.

Estate in Sicilia 2022, i festival del cinema

Così come abbiamo fatto con i concerti, anche stavolta, partiamo da quello che succede a Messina, che per anni – nella centralissima struttura degli Irrera a Mare, all’interno della Fiera – accoglieva le celebrità da tutto il mondo, per il Taormina Film Fest. Il nostro viaggio non può quindi che cominciare dalla 68esima edizione della kermesse che si svolge a pochi chilometri dalla città dello Stretto.

Dal 1955, il Taormina Film Festival celebra il cinema e le sue innumerevoli visioni: da quelle sognanti e complesse di Fellini, che fu ospite della rassegna cinematografica nel 1965, a quella ironica di Woody Allen, passando dai divi e dalle dive come: Elizabeth Taylor, Sophia Loren, Marlon Brando o Tom Cruise. Insomma al Teatro Antico di Taormina, il cinema si respira a pieni polmoni.

L’edizione 2022 sarà dedicata a due punti di riferimento del cinema italiano: Ugo Tognazzi e Vittorio Gassman. Per quanto riguarda le anteprime nazionali, come vi abbiamo già anticipato, verrà proiettato: “Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo”, film d’animazione diretto da Kyle Balda. Sul palco ci sarà anche Max Giusti, che per la quinta volta presta la voce al cattivo più cattivo dei cartoni animati.

Il cinema a Messina

Avvicinandoci a Messina, torna anche Corto di Sera, il festival che nella suggestiva cornice di Itala, ospita cortometraggi indipendenti provenienti da tutte le parti del mondo. Non abbiamo ancora le date (dovrebbe iniziare ad agosto), ma possiamo dirvi con estrema certezza che è una rassegna molto interessante. Avete ancora tempo per partecipare alla nuova edizione, per mandare il vostro lavoro basta mandare una mail a: cortodisera@gmail.com.

Ancora nessuna data anche per il Fotogramma d’Oro Short Film Festival, il Festival del Cinema per Ragazzi di Giardini Naxos, l’Horcynus Festival di Capo Peloro che, insieme agli altri festival, animeranno l’estate 2022 a Messina. E poi ci sono anche le rassegne dedicate ai film che ci siamo persi, come quella della Multisala Iris di Ganzirri, che è già a lavoro per la programmazione estiva all’aperto.

I film festival in Sicilia

Se state pensando a un weekend fuori Messina, e avete voglia di fare qualcosa di diverso, qui troverete tutte le date dei festival dedicati al cinema in Sicilia, per l’estate 2022:

Sicilia Queer FilmFest , ai Cantieri Culturali della Zisa di Palermo: dal 30 maggio al 5 giugno

, ai Cantieri Culturali della Zisa di Palermo: dal 30 maggio al 5 giugno Marefestival – Premio Troisi , a Salina: dal 23 al 25 giugno.

, a Salina: dal 23 al 25 giugno. Taormina Film Festival , al Teatro Antico di Taormina: dal 26 giugno al 2 luglio.

, al Teatro Antico di Taormina: dal 26 giugno al 2 luglio. Sole Luna Doc Film Festival , al Complesso monumentale dello Steri di Palermo: dal 4 al 10 luglio.

, al Complesso monumentale dello Steri di Palermo: dal 4 al 10 luglio. SiciliAmbiente Film Festival , a San Vito Lo Capo: dall’11 al 16 luglio.

, a San Vito Lo Capo: dall’11 al 16 luglio. Ortigia Film Festival , centro storico di Siracusa: dal 16 al 23 luglio.

, centro storico di Siracusa: dal 16 al 23 luglio. SicilyMovie – Festival del Cinema di Agrigento , alla Valle dei Templi: dal 21 al 24 luglio.

– , alla Valle dei Templi: dal 21 al 24 luglio. Zabut Corti d’Animazione , a Santa Teresa di Riva: dal 22 al 25 luglio.

, a Santa Teresa di Riva: dal 22 al 25 luglio. SalinaDocFest , a Salina: dal 15 al 18 settembre.

, a Salina: dal 15 al 18 settembre. Corti in Cortile, al Palazzo della Cultura di Catania: dal 21 al 25 settembre.

Poi ne arriveranno altri verso l’autunno 2022, come per esempio:

Licodia Eubea, Festival della Comunicazione e del Cinema Archeologico , dal 13 al 16 ottobre: la rassegna è dedicata alla divulgazione dell’Antico attraverso le arti visive, per sensibilizzare la società civile ai grandi temi dell’archeologia e ai suoi protagonisti, ma anche per rendere lo studio del mondo antico più accattivante e comprensibile.

, dal 13 al 16 ottobre: la rassegna è dedicata alla divulgazione dell’Antico attraverso le arti visive, per sensibilizzare la società civile ai grandi temi dell’archeologia e ai suoi protagonisti, ma anche per rendere lo studio del mondo antico più accattivante e comprensibile. Efebo d’Oro , dal 6 al 12 novembre: si tratta di un Premio Internazionale di Cinema e Narrativa , nato nel 1979, dal Centro di ricerca per la Narrativa e il Cinema, con l’obiettivo di celebrare i lungometraggi tratti da opere letterarie, l’Efebo d’Oro coinvolge registi, scrittori, attori e lavoratori dell’industria cinematografica e letteraria provenienti da tutto il mondo.

, dal 6 al 12 novembre: si tratta di un , nato nel 1979, dal Centro di ricerca per la Narrativa e il Cinema, con l’obiettivo di celebrare i lungometraggi tratti da opere letterarie, l’Efebo d’Oro coinvolge registi, scrittori, attori e lavoratori dell’industria cinematografica e letteraria provenienti da tutto il mondo. MAGMA – mostra di cinema breve, dal 14 al 19 novembre: il festival vuole creare un ponte tra il pubblico e le infinite possibilità espressive del formato breve che spaziano dal documentario all’animazione, dal narrativo allo sperimentale.

