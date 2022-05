Festival Sicilia 2022: tutti i concerti per la tua estate isolana

Lo abbiamo pensato, lo abbiamo detto, lo abbiamo fatto: qui la guida ai Festival e ai concerti in Sicilia per la caldissima estate 2022; dentro ci trovate tantissima musica, ma anche qualche viaggio a teatro e al cinema. Esploreremo tutto quello o quasi, (alcune rassegne sono ancora work in progress) che succede sull’Isola. Così, lasciamo solo per un attimo la guida agli eventi del weekend per organizzare al meglio i nostri spassi estivi, con al seguito: sacchi a pelo, zainetti, scarpe comode, borse frigo, costumi e, ovviamente, gli amici! Ogni festival ha una sua specifica identità e una sua coerenza, se così possiamo dire, musicale: dagli artisti definiti indie, ai musicisti jazz, passando dal pop americano fino ad arrivare all’elettronica. La Sicilia si conferma così luogo di mescolanze e intrecci, per rendere la nostra estate ancora più divertente.

Partiamo da quello che succede in provincia di Messina che, da circa 8 anni, è diventata meta ideale per i concerti estivi in Sicilia; anche nel 2022 si riconfermano, infatti, l’Indiegeno Fest e il Mish Mash. E poi ci sposteremo direzione Madonie per il più importante Festival che si svolge in Sicilia (e in Italia) e poi ancora sulla costa sud-occidentale dell’Isola. Siete pronti a un’estate caldissima?

Estate 2022: i concerti in Sicilia

Secondo il calendario non sarà ancora estate, ma di certo il 17 giugno a Messina farà caldissimo in vista del concerto di Vasco Rossi, che dà il via alla nostra guida estiva ai Festival 2022 in Sicilia. Gli altri concerti a Messina, che si svolgeranno a Piazza Duomo:

8 luglio Carmen Consoli

9 luglio Nino Frassica

10 luglio La nuova compagnia di canto popolare

15 luglio Achille Lauro (ingresso gratuito)

(ingresso gratuito) 16 luglio Clementino (ingresso gratuito)

In attesa che vengano annunciati altri concerti ci spostiamo in provincia:

Eolie Music Fest : dal 30 giugno al 5 luglio. Torna la seconda edizione della rassegna tutta eoliana. Gli artisti (ancora non è stato fatto nessun nome) in concerto si ascoltano rigorosamente in barca.

: dal 30 giugno al 5 luglio. Torna la seconda edizione della rassegna tutta eoliana. Gli artisti (ancora non è stato fatto nessun nome) in concerto si ascoltano rigorosamente in barca. Indiegeno Fest 2022 : dal 29 luglio al 4 agosto a Patti. Tra gli artisti in line up per questa ottava edizione del festival organizzato da Leave Music anche: gli Psicologi (30 luglio) e Venerus (31 luglio). Due le formule di abbonamento: quello che prevede solo i concerti in spiaggia e quello, invece, che include anche i concerti all’alba (ci sarà Max Gazzè) al Teatro Antico di Tindari. Per i singoli biglietti, invece, clicca qui.

: dal 29 luglio al 4 agosto a Patti. Tra gli artisti in line up per questa ottava edizione del festival organizzato da Leave Music anche: gli Psicologi (30 luglio) e Venerus (31 luglio). Due le formule di abbonamento: quello che prevede solo i concerti in spiaggia e quello, invece, che include anche i concerti all’alba (ci sarà Max Gazzè) al Teatro Antico di Tindari. Per i singoli biglietti, invece, clicca qui. Mish Mash Festival 2022: dal 7 al 10 agosto al Castello di Milazzo. Sesta edizione del festival tutto milazzese, ancora nessuna notizia sulla line up, ma gli early birds (gli abbonamenti scontati) sono già sold out. Per i biglietti clicca qui.

I concerti di Taormina

Taormina merita un capitolo tutto suo, qui tutti i concerti in programma al Teatro Antico di Taormina:

11 e 12 giugno 2022: Il Volo

11 luglio 2022: Jethro Tull

12 luglio 2022: Simple Minds – 40 Years of Hits Tour

– 40 Years of Hits Tour 14 luglio 2022: Achille Lauro with Electric Orchestra

18 luglio 2022: Mahmood

20 luglio 2022: The Smile

24 luglio 2022: Gazzelle

27 luglio 2022: Paolo Nutini

29 luglio 2022: Roberto Bolle and Friends

1 agosto 2022: Steve Hackett – Genesis Revisited

– Genesis Revisited 4 agosto 2022: Brunori Sas

5 agosto 2022: Jimmy Sax and Symphonic Dance Orchestra

6 agosto 2022: Ben Harper and the Innocent Criminals

26 agosto 2022: Tommaso Paradiso

27 e 28 agosto 2022: Venditti e De Gregori

30 agosto 2022: La Bohème di Giacomo Puccini

di Giacomo Puccini 31 agosto 2022: Anbeta Toromani , Alessandro Macario , Amilcar Moret Gonzalez – Preludes

, , – Preludes 1 settembre 2022: Louis Tomlinson

4 settembre 2022: Carmen Consoli

5 settembre 2022: Elisa

10 settembre 2022: Pintus

13 settembre 2022: Drusilla Foer – Eleganzissima

– Eleganzissima 18 settembre 2022: Francesco Gabbani

24 settembre 2022: Marco Masini

25 settembre 2022: Umberto Tozzi

Festival Sicilia estate 2022

È tra le cose da fare almeno una volta nella vita, stiamo parlando dell’Ypsigrock, tra i più importanti festival italiani, che si svolge ormai da 25 anni a Castelbuono; i nomi sul palco sono sempre delle uniche tappe in Italia, e quindi imperdibili. All’Ypsigrock si aggiungono tra gli altri l’Ortigia Sound System e il FestiValle. Ancora work in progress, invece, il programma del Sicilia Jazz Festival, promosso dalla Regione Siciliana. Tutte le date dei Festival in Sicilia dell’estate 2022:

Palermo Festival , allo Stadio Barvera di Palermo: 17 e 18 giugno, tra gli artisti anche The Zen Circus, MACE (djset), Nitro, Johnny Marsiglia, Alessio Bondì, Thru Collected, Gazebo Penguins.

, allo Stadio Barvera di Palermo: 17 e 18 giugno, tra gli artisti anche The Zen Circus, MACE (djset), Nitro, Johnny Marsiglia, Alessio Bondì, Thru Collected, Gazebo Penguins. Palermo Jazz Summer Festival : dall’11 luglio al 7 agosto, tra gli artisti in concerto; Danilo Rea e Luciano Biondini, Aaron Goldberg – Francesco Cafiso Quartet, Frida Magoni Bollani.

: dall’11 luglio al 7 agosto, tra gli artisti in concerto; Danilo Rea e Luciano Biondini, Aaron Goldberg – Francesco Cafiso Quartet, Frida Magoni Bollani. Ortigia Sound System : dal 27 al 31 luglio, tra gli artisti in line up; Anz, Tangerine Dream, Yu Su. Per i biglietti clicca qui.

: dal 27 al 31 luglio, tra gli artisti in line up; Anz, Tangerine Dream, Yu Su. Per i biglietti clicca qui. Ypsigrock Festival , a Castelbuono: dal 4 al 7 agosto, tra gli artisti in line up; Flaming Lips, DIIV, Penelope Isles, Natalie Bergman e C Duncan, 2MANYDJS (live), Self Esteem, Manuel Agnelli, Nation of Language, Yard Act, Pillow Queens, Anna B Savage, Lowly e 4B2M. Anche qui potrete acquistare l’abbonamento o i biglietti per i singoli concerti.

, a Castelbuono: dal 4 al 7 agosto, tra gli artisti in line up; Flaming Lips, DIIV, Penelope Isles, Natalie Bergman e C Duncan, 2MANYDJS (live), Self Esteem, Manuel Agnelli, Nation of Language, Yard Act, Pillow Queens, Anna B Savage, Lowly e 4B2M. Anche qui potrete acquistare l’abbonamento o i biglietti per i singoli concerti. FestiValle , alla Valle dei Templi di Agrigento: dal 4 al 7 agosto, tra gli artisti in line up; Nu Genea, Karate, Kamaal Williams. Anche qui potrete acquistare l’abbonamento o i biglietti per i singoli concerti.

, alla Valle dei Templi di Agrigento: dal 4 al 7 agosto, tra gli artisti in line up; Nu Genea, Karate, Kamaal Williams. Anche qui potrete acquistare l’abbonamento o i biglietti per i singoli concerti. Beat Bull Festival, ai Cantieri Culturali della Zisa di Palermo: dall’1 al 3 settembre. Ancora top secret gli artisti sul palco. Qui per rimanere aggiornati.

Cinema, Teatro, Arti Visive

Per l’estate 2022, la Sicilia, insieme ai concerti, offre anche rassegne e festival dedicati al cinema, al teatro e alle artisti visive. Gli imperdibili:

Tragedie Greche ; fino al 9 luglio nello splendido scenario del Teatro di Siracusa. Il programma.

; fino al 9 luglio nello splendido scenario del Teatro di Siracusa. Il programma. Sicilia Queer filmfest , ai Cantieri Culturali della Zisa di Palermo: dal 30 maggio al 5 giugno, il primo festival internazionale di cinema lgbt e nuove visioni in Sicilia.

, ai Cantieri Culturali della Zisa di Palermo: dal 30 maggio al 5 giugno, il primo festival internazionale di cinema lgbt e nuove visioni in Sicilia. Festival Orestiadi 2022, a Gibellina: dall’8 luglio torna il festival promosso dalla Fondazione Orestiadi. La nuova edizione della rassegna si apre con un omaggio, in occasione dei 100 anni dalla sua nascita, a Pier Paolo Pasolini e la sua Orestiade con la partecipazione straordinaria di Alessandro Haber. Per rimanere aggiornati sul programma clicca qui.

