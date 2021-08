Incendio a Campo Italia, spostati a San Jachiddu gli ospiti della Cooperativa Faro

Anche la Protezione Civile comunale di Messina in campo ieri per supportare i Vigili del Fuoco e il Corpo Forestale impegnati nello spegnimento degli incendi sviluppatisi in città tra Campo Italia, Camaro, Castanea e sui Monti Peloritani. Gli ospiti della Cooperativa Faro di Campo Italia sono stati in serata trasferiti a San Jachiddu.

Nella giornata di Ferragosto, i Vigili del Fuoco di Messina sono stati impegnati, tra le altre cose, nello spegnimento di un incendio divampato sulle colline di Campo Italia. Data la situazione, è stata disposta l’evacuazione per la Cooperativa Faro, i cui ospiti sono stati trasportati nella struttura di San Jachiddu. Su disposizione dell’assessore alla Protezione Civile, Massimiliano Minutoli, gli operatori hanno dato supporto ai Vigili del Fuoco. Le operazioni si sono concluse intorno alle 23.30 con la consegna di brandine per rendere il più confortevole possibile il nuovo alloggio agli ospiti della Cooperativa Faro.

Come si anticipava, la Protezione Civile comunale ha fornito la propria assistenza anche nelle prime ore di ieri, 15 agosto, per supportare Vigili del Fuoco e Forestale, impegnati a spegnere l’incendio divampato in contrada Luce a Camaro e nel pomeriggio con l’attività svolta, oltre che a Campo Italia, anche a Castanea e sui Monti Peloritani.

