Messina. Incendio a Campo Italia: evacuata una struttura minacciata dalle fiamme

Ancora un incendio boschivo a Messina, in zona Campo Italia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno operato con quattro squadre a terra ed un elicottero Erickson S-64. Evacuata una struttura minacciata dalle fiamme. Il rogo si è sviluppato nella giornata di ieri, domenica 15 agosto.

Continuano a bruciare le aree boschive della Sicilia. Nella giornata di ieri, oltre all’incendio verificatosi a Campo Italia, un altro rogo è divampato nella zona Nord di Messina, sulle colline tra Castanea, le Masse e Curcuraci. Sul posto, per domare le fiamme, sono intervenuti i Vigili del Fuoco.

Nella giornata di ieri, il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha incontrato il Capo della Protezione Civile nazionale, Fabrizio Curcio, e alcuni operatori: «Ho voluto ringraziare – ha affermato il governatore della Sicilia – le squadre accorse da diverse parti d’Italia per sostenere il nostro personale nella lotta all’infernale fronte degli incendi ma un sincero ringraziamento va anche alle risorse umane regionali della forestale, della protezione civile, agli amministrativi e ai funzionari, ai sindaci. A tutti coloro che sono riusciti a fare rete affinché i danni di una calamità, che non si conosceva in queste dimensioni, potessero essere contenuti. Facciamo esperienza per il futuro. Stanno cambiando il clima e i comportamenti dell’uomo. Perciò dobbiamo sederci attorno a un tavolo, Regione e Stato, e capire cosa serve. Noi – ha concluso Musumeci – faremo la nostra parte in termini finanziari e di organizzazione interna. Ma serve l’intervento di Roma».

