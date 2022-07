Vaccino anti-covid, da oggi via alla quarta dose per over 60 e fragili. Come prenotare

È ufficiale: da oggi, mercoledì 13 luglio 2022, via in Sicilia alla quarta dose del vaccino anti-covid per gli over 60 e le persone con elevata fragilità dai 12 anni in su. È già possibile prenotare, sia online che telefonicamente. Vediamo chi può ricevere il secondo booster e tutti i contatti di riferimento.

Dopo il via libera dell’Agenzia Italiana del farmaco (Aifa), dell‘Istituto Superiore di Sanità (ISS) e del Ministero della Salute alla quarta dose per gli over 60, anche in considerazione del rialzo dei contagi e dell’«aumento dell’occupazione di posti letto nelle aree mediche e, in minor misura, nelle terapie intensiva», la Regione Siciliana avvia le prenotazioni per il secondo booster del vaccino contro il covid-19. Potranno richiederla tutti coloro che hanno dai 60 anni in su, ma anche le persone con elevata fragilità dai 12 anni in su, che abbiano ricevuto la terza dose da almeno 120 giorni o che abbiano contratto il coronavirus da 120 giorni (in questo caso fa data il test che ha accertato la positività).

Quarta dose del vaccino anti-covid in Sicilia per over 60: come prenotare

È possibile prenotare la somministrazione della quarta dose del vaccino anti-covid, presso tutti i punti di vaccinazione attivi in Sicilia, sia dalla piattaforma di Poste Italiane sia attraverso quella della Regione Siciliana. Inoltre, è possibile prenotarsi chiamando il numero verde 800.00.99.66, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00: è sufficiente indicare il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria e quello del telefono cellulare, indispensabile per la conferma dell’appuntamento.

