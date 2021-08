Vaccini anti-covid nei lidi di Messina: i prossimi appuntamenti con “Le Vie del Mare”

Tornano le “Vie del Mare – vaccini oltre la riva” a Messina. La campagna vaccinale in riva allo Stretto si è spostata sui litorali messinesi con l’adesione di alcuni lidi della città dov’è possibile ottenere l’inoculazione dei vaccini senza prenotazione, ma non solo.

Tornano “Le Vie del Mare”: vaccini per tutti nei lidi di Messina

Dopo il successo della prima settimana in alcuni stabilimenti balneari di Rodia, San Saba, Messina e Milazzo, la campagna ad hoc ideata per vacanzieri e non prosegue anche nella settimana di Ferragosto sia nella città, che alle Isole Eolie.

Questo il programma dei prossimi giorni:

Martedì 10 agosto 2021 dalle 18.00 alle 22.00 all’Hotel Raya (Panarea);

2021 dalle alle all’Hotel Raya Mercoledì 11 agosto 2021 dalle 14.30 alle 17.00 all’Hotel Raya (Panarea);

2021 dalle alle all’Hotel Raya Mercoledì 11 agosto 2021 presso il lido balneare The Jungle Beach Club (Messina) attività di screening e vaccinazioni senza prenotazione dalle ore 17.00 alle 21.00.

