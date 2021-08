Messina. “Le Vie del Mare”, la campagna vaccinale continua in spiaggia

A Messina e provincia, la campagna vaccinale prosegue in spiaggia. Da domani – martedì 3 agosto – sarà possibile vaccinarsi in diversi lidi di Messina, Milazzo, Rodia e San Saba.

Soddisfatto il commissario dell’Ufficio Emergenza Covid 19 Alberto Firenze; «Prosegue con successo – ha detto Firenze – la campagna vaccinale di prossimità, si moltiplicano iniziative, effeto positivo grazie a green pass sulle vaccinazioni negli hub».

Le Vie del Mare – continua la campagna vaccinale a Messina

Insieme a “Le Vie del Vaccino” e agli open day torna la possibilità di vaccinarsi nei lidi e sulle navi. Anche “Le Vie del Mare” è un’iniziativa promossa dal Commissario ad Acta per l’Emergenza Territoriale da Covid-19 dell’Area Metropolitana di Messina in piena sinergia con l’assessorato alla Salute della Regione Sicilia.

Il programma della prima settimana di agosto:

martedì 3 agosto Oasi 2000 – Rodia

mercoledì 4 agosto lido M’ama – Messina

giovedì 5 agosto Stone beach – Milazzo

venerdì 6 agosto Blanco – Messina

domenica 8 Oasi azzurra – San Saba

Inoltre, continuano – in collaborazione con Caronte & Tourist – anche le inoculazioni delle dosi di vaccino anti-covid a bordo della nave Laurana, che percorre la tratta Milazzo-Napoli, passando per le Isole Eolie. «L’effetto Green Pass si è sentito anche negli hub – conclude il commissario Emergenza Covid 19 di Messina Alberto Firenze – con un aumento delle vaccinazioni. Stiamo cercando di convincere ora anche i più giovani raggiungendoli con le nostre equipe mobili sulle spiagge e nelle piazze. La campagna vaccinale è in una fase avanzata. Ora dobbiamo avvicinare quanti sono più pigri o più scettici, per questo stiamo moltiplicando le iniziative».

