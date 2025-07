Torna il Sicilia Express per la stagione estiva: il treno che collega Piemonte e Sicilia

Il Sicilia Express, il collegamento dal Piemonte alla Sicilia, torna per la stagione estiva. Il treno con partenza da Torino il 30 luglio e ritorno da Palermo e Siracusa il 23 agosto, è realizzato grazie alla collaborazione tra FS Treni Turistici Italiani e l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana.

Molto più di un semplice viaggio

Il Sicilia Express, dopo il successo del periodo natalizio e pasquale, torna per offrire un viaggio speciale e innovativo. Durante il tragitto, infatti, a bordo del treno verranno messe in scena animazioni e performance enogastronomiche con l’obiettivo di valorizzare la cultura e i prodotti agroalimentari siciliani.

Sicilia Express: la speciale apertura della storica Carrozza MU

Su questo treno è possibile scegliere tra servizio cuccette o posti a sedere in comodi scompartimenti al prezzo di 29,90€ per la tratta che da Torino arriva fino a Palermo o Siracusa. Inoltre, vi è la possibilità di prenotare posti letto singoli o doppi sulla carrozza storica Tipo “MU”, eccezionalmente aggiunta sulla relazione “Torino-Palermo”. Questa speciale carrozza è stata totalmente restaurata, offrendo così confort in stile vintage e silenziosità durante la notte. Per garantirsi un posto letto tra i tessuti e i velluti della storica Carrozza MU, è possibile prenotare i biglietti sul sito www.railbook.it.

Le fermate del Sicilia Express

Il Sicilia Express partirà il 30 luglio da Torino Porta Nuova alle ore 12.30 ed effettuerà fermate di sola salita a: Milano Porta Garibaldi, Parma, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Roma Ostiense e Salerno. Una volta superato lo Stretto il treno fermerà a Messina Centrale. Le due sezioni proseguiranno una per Siracusa, con fermate a Taormina, Giarre Riposto, Acireale, Catania Centrale, Lentini, Augusta e Siracusa. Invece, la sezione diretta a Palermo fermerà a Milazzo, Capo d’Orlando, S. Stefano di Camastra, Cefalù, Termini Imerese e Bagheria.

Sicilia Express: come acquistare i biglietti

I biglietti per il Sicilia Express sono disponibili sul sito e attraverso tutti i canali di vendita di Trenitalia, inclusi l’App Trenitalia, le biglietterie di stazione, i distributori Self-Service e le agenzie di viaggio. Per prenotare il viaggio a bordo della carrozza letti storica è sufficiente visitare www.railbook.it.

