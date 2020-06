Sicilia Felicissima: il bando per valorizzare prodotti e beni culturali attraverso il design

C’è tempo fino al 20 settembre per partecipare alla terza edizione di Sicilia Felicissima, bando promosso da Abadir – Accademia di Design e Arti Visive, in collaborazione con Aiap – Associazione Italiana Design della Comunizazione Visiva e Caffè Moak.

Sicilia Felicissima è rivolto ai titolari di studi professionali, liberi professionisti, dipendenti di studio, freelance, collettivi e agenzie di comunicazione con sede in Sicilia.

Sicilia Felicissima – la comunicazione visiva che racconta l’Isola

Il premio Sicilia Felicissima intende far conoscere in Italia e all’estero i progetti di comunicazione visiva nati dalla collaborazione fra designer e aziende o enti siciliani. Obiettivo di questi progetti è valorizzare i prodotti e i beni culturali dell’Isola che costituiscono un’ampia rete di eccellenze non sempre note. Sicilia Felicissima intende, quindi, promuovere la relazione professionale tra grafici di qualità ed enti e aziende siciliane: la loro sinergia è elemento indispensabile affinché la comunicazione abbia un linguaggio contemporaneo e di qualità.

Il successo delle prime due edizioni alla quale hanno concorso un centinaio di progetti provenienti da tutto il territorio siciliano ha dimostrato il valore di iniziative tese a promuovere la qualità della comunicazione di aziende, enti pubblici e privati siciliani, come volano per lo sviluppo economico, culturale e sociale dell’isola.

A supporto l’edizione 2020 la Delegazione Sicilia dell’ADI, Associazione per il Disegno Industriale, che darà il suo importante contributo nella promozione dell’iniziativa all’interno dei propri ambiti di appartenenza.

Anche quest’anno il concorso include la categoria Tesi di laurea per valorizzare l’importante lavoro di ricerca svolto all’interno degli Atenei e delle Accademie, che sicuramente rappresentano un mondo di grande ispirazione per il territorio.

Gli obiettivi di Sicilia Felicissima:

premiare e segnalare i progettisti che determinano la qualità della comunicazione di enti e aziende.

premiare e segnalare le aziende che con la loro comunicazione concorrono allo sviluppo economico e sociale del territorio siciliano.

premiare e segnalare gli enti e le istituzioni culturali, pubbliche e private, che investono in comunicazione e contribuiscono alla conoscenza dei beni culturali siciliani.

premiare e segnalare gli studenti che fanno ricerca in questo ambito disciplinare sviluppando progetti di tesi in collaborazione con aziende ed enti siciliani.

Partecipanti

Il concorso è rivolto a:

designer della comunicazione nati o no in Sicilia operanti con/per aziende o enti siciliani: titolari di studi professionali, liberi professionisti, dipendenti di studio, freelance, collettivi, agenzie di comunicazione. Per dipendenti e freelance è necessario allegare al progetto una liberatoria, firmata e timbrata, da parte dello studio o dell’agenzia titolare che certifichi la proprietà intellettuale del progetto presentato.

imprese siciliane con sede in Sicilia sia sotto forma di società di capitali, sia di società di persone, committenti di designer della comunicazione;

enti e/o istituzioni pubbliche e private con sede in Sicilia , dedicate alla cultura e/o ai beni culturali (musei, biblioteche, aree archeologiche, ecc.) committenti di designer della comunicazione;

associazioni culturali con sede in Sicilia che promuovono attività culturali varie (festival, rassegne, manifestazioni periodiche, ecc.) committenti di designer della comunicazione;

studenti laureati presso Università, Accademie di Belle Arti e Scuole di Design, con sede in Sicilia o altrove, che hanno sviluppato una tesi di laurea da non più di due anni nell’ambito del progetto della comunicazione visiva e/o del design strategico per un’azienda o ente siciliano.

