Scontro tra De Luca e Gioveni: da Fratelli d’Italia la solidarietà al consigliere comunale

«Solidarietà al consigliere comunale Libero Gioveni, attaccato via social in modo scomposto e volgare»: così il coordinatore di Fratelli d’Italia della Città Metropolitana di Messina, Pasquale Currò, a seguito dell’acceso scontro tra l’esponente del partito di Giorgia Meloni e il Primo Cittadino.

Ieri, dopo l’incendio divampato tra le baracche di Camaro Sottomontagna, il consigliere comunale Libero Gioveni ha criticato aspramente e con toni piuttosto accesi il sindaco di Messina, Cateno De Luca. La replica del Primo Cittadino, in diretta Facebook dal luogo in cui è scoppiato il rogo, non è tardata ed ha alzato ulteriormente i toni dello scontro.

A commentare l’accaduto, esprimendo vicinanza al consigliere Gioveni, è il coordinatore di FdI, Pasquale Currò: «È nota a tutti l’attività del consigliere Gioveni per il bene della città di Messina e tutti conoscono l’impegno e l’amore per Messina che mette il nostro consigliere comunale, nello svolgimento del gravoso compito, in una città che presenta tanti problemi e complessità che tutti viviamo da troppi anni. L’amore per Messina deve unire e non dividere. Pertanto, riteniamo che il lavoro da portare avanti sia tanto e tale che soltanto l’unità e il rispetto, pur nella diversità di opinioni, tra le varie forze politiche siano fondamentali per raggiungere gli obiettivi comuni nell’esclusivo interesse dei messinesi».

