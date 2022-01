Sconti per viaggiatori e residenti sui traghetti sullo Stretto di Messina: le card di Caronte&Tourist

Sconti per residenti e viaggiatori “fedeli”, Caronte&Tourist lancia il piano “NaviGO” per i traghetti sullo Stretto di Messina (e non solo). La compagnia di navigazione presenta le nuove card “Top Client” e “Resident”, attive dal 1° febbraio. Vediamo, nel dettaglio, come funzionano, chi può richiederle e a quanto ammontano le riduzioni previste.

A presentare il nuovo piano, ricordando il recente abbassamento delle tariffe dei traghetti C&T in funzione tra Sicilia e Calabria, Tiziano Minuti, Vincenzo Franza, Lorenzo Matacena e Pietro Franza. Tra le novità, oltre alle card che “premiano” la frequenza e forniscono agevolazioni per i residenti della Sicilia e dell’area dello Stretto di Messina (quindi le province di Messina e Reggio Calabria), anche il Sundaily, un biglietto speciale multiservizi pensato per andare incontro alle famiglie e alle persone che intendono godersi un weekend fuori porta tra le due sponde dello Stretto.

In vigore dal primo febbraio, ma da domani ci si può registrare.

NaviGO: le nuove card “Top Client” e “Resident” di Caronte&Tourist per i traghetti sullo Stretto di Messina

Le card NaviGO di Caronte & Tourist sono gratuite e ad uso personale. Ecco come sono suddivise:

NaviGO Top Client – dà diritto a uno sconto progressivo (tra il 20% e il 40%) per i passeggeri in transito nello Stretto di Messina e a sconti tra il 5% e il 10% sulla nave Messina-Salerno.

– dà diritto a uno sconto progressivo (tra il 20% e il 40%) per i passeggeri in transito nello Stretto di Messina e a sconti tra il 5% e il 10% sulla nave Messina-Salerno. NaviGO Resident – pensata per i clienti residenti in Sicilia e nell’area metropolitana dello Stretto di Messina (quindi includendo la provincia di Reggio Calabria). È disponibile in due formule diverse: standard – dà la possibilità di accumulare uno sconto tra il 25% e il 48% in relazione alla frequenza del viaggio nello Stretto di Messina; ISEE – è destinata ai residenti in Sicilia e nell’Area Metropolitana dello Stretto aventi un reddito annuale ISEE inferiore a 5mila euro. La card garantirà al titolare il rilascio di un biglietto al mese di andata e ritorno con validità di tre giorni, per lo Stretto di Messina, al prezzo ridotto di 22 euro.

– pensata per i clienti residenti in Sicilia e nell’area metropolitana dello Stretto di Messina (quindi includendo la provincia di Reggio Calabria). È disponibile in due formule diverse:

Come iscriversi ai piani fidelity NaviGO

È possibile iscriversi e ottenere gli sconti previsti da NaviGO compilando il modulo dedicato sul sito di Caronte&Tourist, oppure scrivendo al servizioclienti@caronte&Tourist o ancora chiamando lo 0905737.

Sundaily

A partire da domenica 13 febbraio sarà possibile acquistare ogni domenica a 38 euro un biglietto di andata e ritorno denominato Sundaily al cui interno sarà incluso un credito virtuale di 20 euro spendibile presso partner convenzionati tra Sicilia e Calabria. Tale credito darà la possibilità di fruire di attività di diverso tipo nell’ambito dell’intrattenimento e della cultura, dai musei, ai teatri, ai cinema, e così via.

Di seguito, una tabella esplicativa del piano Fidelity NaviGO di C&T:

