Caronte & Tourist, prezzi più bassi per i traghetti sullo Stretto di Messina

Stagione di novità per Caronte & Tourist. La compagnia ha annunciato un nuovo piano tariffario per gli utenti che viaggeranno a bordo dei traghetti sullo Stretto di Messina. Il listino verrà presentato dai vertici aziendali durante una conferenza stampa ad hoc in programma a gennaio 2022, ma si parla già di una riduzione del 10% sul prezzo dei biglietti.

Questa riduzione, spiega l’Azienda, è stata resa possibile dai fondi del Decreto ristori, stanziati dal governo per far fronte alla situazione pandemica. Cartone & Tourist approfitterà di questi contributi per intervenire sulle tariffe ordinarie.

Caronte & Tourist, rivoluzione prezzi: quanto costerà il traghetto sullo Stretto di Messina

Ecco le nuove tariffe per il traghettamento nello Stretto (per il quale, attualmente, è obbligatorio esibire il green pass):

Diminuzione del 10% sul prezzo del titolo di viaggio per i passeggeri che viaggeranno con auto, moto e camper;

sul prezzo del titolo di viaggio per i passeggeri che viaggeranno con e Diminuzione tra il 3% e il 12% sul prezzo del titolo di viaggio per i veicoli commerciali in relazione al metraggio.

Una vera e propria rivoluzione delle politiche tariffarie, come l’ha definita Caronte & Tourist, che attualmente addebita il costo di 37 euro per la tratta Messina-Villa San Giovanni a bordo di un auto e 14 euro a bordo di una moto/scooter.

Durante la conferenza stampa della seconda decade di gennaio, comunque, saranno illustrate anche delle novità ulteriori, «innovative iniziative che avranno certamente un positivo impatto nei territori di riferimento e tra i portatori di interessi (singoli passeggeri, professionisti, lavoratori pendolari)».

