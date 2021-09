Sanificazione del plesso Matteotti, le precisazioni dell’assessore Salvatore Mondello

L’assessore all’Edilizia Scolastica, Salvatore Mondello, fa alcune precisazioni in merito alla notizia riportata oggi da Normanno sulla «mancata sanificazione» del plesso Matteotti, sede distaccata della scuola Boer-Verona Trento, segnalata dal consigliere della V Circoscrizione, Franco Laimo.

In mattinata l’esponente del consiglio circoscrizionale aveva segnalato il rischio, per i piccoli alunni del plesso Matteotti, di non poter iniziare la scuola domani a causa del mancato intervento di sanificazione. Nella nota inviata a Normanno, il consigliere Laimo ha affermato di aver contattato per discutere la questione, tra gli altri, anche l’assessore Salvatore Mondello.

Pubblichiamo di seguito, in maniera integrale, le precisazioni dell’assessore all’Edilizia Scolastica, Salvatore Mondello: «Ho portato a compimento di recente, l’ennesimo monitoraggio complessivo sugli interventi di Edilizia scolastica, effettuando personalmente i sopralluoghi e interagendo direttamente con i Dirigenti degli istituti, in vista dell’inizio delle attività didattiche. È stata stilata una lista di priorità di interventi tecnici, a cui si è dato e si sta dando seguito, come del resto avviene costantemente nell’ambito dell’espletamento della mia delega. In questa delicata fase, sono state chiarite le esigenze primarie di ogni istituto.

Nella fattispecie, la sanificazione è un atto meramente gestionale, che peraltro esula totalmente dalla mia delega. Io mi occupo di Edilizia, dunque non di igiene e sanità, né di ambiente, né di composizione di classi, aperture o chiusure di istituti. Tuttavia, la mia consueta disponibilità, spesso mi ha portato a collaborare nella risoluzione di questioni che non mi competono direttamente e quindi a riscontrare istanze di genitori, Consiglieri e via dicendo. Sono abituato a rispondere e dialogare, spesso a prescindere dalle mie deleghe specifiche. In questo caso infatti ho interloquito con il Dirigente Scolastico, che a sua volta ha contattato i Dipartimenti competenti, traendo le conclusioni che sono apparse più opportune; mi rammarica quindi essere stato tirato in ballo per questioni non attinenti al mio operato e su decisioni nel merito delle quali non posso entrare.

Devo purtroppo rilevare – conclude Mondello – che, nonostante tre anni di Amministrazione, ai più non sono ancora chiare le deleghe di ogni Assessore della Giunta; sarebbe opportuno approfondire preventivamente le competenze di ogni ufficio, per evitare disinformazione, appesantimenti delle attività degli uffici e spiacevoli contrattempi. Nonostante ciò, continuo a garantire il mio impegno al servizio della comunità, come ho sempre fatto».

(19)