Scuola, plesso Matteotti privo di sanificazione. Laimo: «Il Comune intervenga»

I piccoli alunni del plesso Matteotti della scuola Boer-Verona Trento rischiano di non poter tornare in classe domani a causa della mancata sanificazione della struttura: a segnalarlo è il consigliere della V Circoscrizione, Franco Laimo, che, appresa la notizia dalle famiglie degli studenti, ha contattato il dirigente scolastico, prof. Santo Longo e l’assessore Salvatore Mondello, per poi inoltrare una nota ufficiale al Comune di Messina.

L’assessore all’Edilizia pubblica e privata, fa sapere l’esponente della V Municipalità, ha subito dato la propria disponibilità per trovare una celere soluzione al problema. Nel frattempo, sia il Consigliere che alcuni genitori hanno mandato due distinte note a Palazzo Zanca per chiedere interventi immediati di sanificazione e pulizia, con l’obiettivo di scongiurare il mancato avvio dell’anno scolastico 2021/2022 per gli studenti del plesso Matteotti, prevista per domani, 16 settembre 2021.

«Dopo una proficua collaborazione fra le istituzioni – ricorda infine il consigliere della V Circoscrizione, Franco Laimo –, lo stesso plesso è stato ristrutturato proprio pochi mesi fa, e grazie alla sua ubicazione strategica, tale scuola è molto richiesta da tante famiglie, al fine di inserire i propri figli in tale struttura scolastica; è inoltre un plesso molto ampio, accogliente, con sala mensa, palestra e cortile esterno. Adesso si attende un intervento risolutivo al fine di permettere agli stessi bambini di potersi ritrovare domani, ricordando che la Scuola è vita e socializzazione».

(6)