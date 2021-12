Raccolta rifiuti a Messina, interruzione del porta a porta a Capodanno

Una leggera modifica al calendario della raccolta dei rifiuti a Messina. La differenziata continuerà regolarmente in queste ultime settimane di festività, ad eccezione di giorno 1 gennaio. A Capodanno, gli operatori di Messinaservizi Bene Comune interromperanno il servizio, come già avvenuto per il giorno di Natale, quando è stato tutto rimandato a Santo Stefano.

Le attività del porta a porta saranno sospese, così come quelle delle isole ecologiche. Domenica 2 gennaio è quindi previsto in tutte le aree della città il servizio di raccolta dell’umido del giorno precedente, perciò i rifiuti si dovranno porre sabato – e non venerdì – sera, per agevolare la raccolta il giorno dopo.

«Bisognerà esporre – si legge nel comunicato di Messinaservizi Bene Comune – l’umido sabato sera 1 gennaio e non il 31 sera. Riprenderanno anche le attività della piattaforma di trasbordo e dell’impianto di selezione di Pace che svolgeranno regolarmente i servizi previsti».

