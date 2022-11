Pulizia ai Colli San Rizzo: l’iniziativa dei volontari di MessinAttiva

Era lo scorso 16 ottobre 2022, quando i volontari di MessinAttiva si sono dati appuntamento a Ganzirri per la pulizia del lungolago, adesso dalla riviera si spostano sui Colli San Rizzo di Messina. Domenica 6 novembre, infatti, si svolgerà la tappa messinese della prima edizione del Giro d’Italia di Plogging, che si svolgerà in 50 città del Bel Paese. Per chi se lo fosse perso, il plogging è quella pratica svedese, arrivata sullo Stretto già da qualche tempo, che consiste nella pulizia dei luoghi, in questo caso dei Colli di Messina, mentre si corre.

«Pulire i Colli sì, – scrivono i volontari di MessinAttiva –, ma soprattutto diffondere l’idea di custodia e cura dell’ambiente che, facilmente, può essere promossa nel proprio tempo libero, trasformando l’ecosostenibilità in sport». L’appuntamento è per domenica 6 novembre, dalle 10:30 alle 12:30, di fronte all’Azienda Agricola Don Minico, muniti di guanti, buste e scarpe sportive.

