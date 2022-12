Prodotti tipici, un villaggio di Babbo Natale e un presepe vivente: continuano gli eventi a Graniti

Un villaggio di Babbo Natale, il presepe vivente e stand artigianali ed enogastronomici per provare i prodotti tipici del luogo: a Graniti, paesino della provincia di Messina, le vie del borgo saranno di nuovo in festa dal 2 al 6 gennaio 2023. Vediamo qualche immagine e gli orari per una gita fuori porta in questi giorni di festa.

Vi abbiamo parlato diffusamente degli eventi in calendario a Messina per il Natale 2022, tra il presepe (vivente e artistico) di Ganzirri, i concerti a piazza Duomo (stasera è il turno dei Negramaro) e le tante iniziative previste nei villaggi. Vi abbiamo mostrato anche la sagra del suino nero dei Nebrodi in programma a Sinagra.

Per la prossima settimana vi segnaliamo, dal 2 al 6 gennaio 2023, vi segnaliamo le attività in calendario a Graniti, comune della provincia di Messina di 1.434 abitanti, situato nella Valle dell’Alcantara e trasformato in questi giorni in un vero e proprio villaggio di Natale. Dopo la prima per Santo Stefano, torna infatti il presepe vivente, ma non solo. Tra i vicoli stretti del borgo, infatti, sarà possibile visitare un piccolo villaggio di Babbo Natale per i più piccoli e gli stand artigianali ed enogastronomici, per provare i prodotti tipici granitesi. La manifestazione si svolge lungo le vie del centro di Graniti, dal 2 al 6 gennaio 2023, dalle ore 18.00 alle ore 23.00.

Loading... ×

(6)