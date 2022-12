Dai Negramaro ad Alberto Urso: il programma dei concerti di Natale 2022 a Messina

Negramaro e Alberto Urso a piazza Duomo, Tosca al Teatro Vittorio Emanuele: questi alcuni dei concerti in calendario per il Natale 2022 a Messina. A presentarli, stamattina, la giunta al completo con a capo il sindaco Federico Basile. In programma anche mercatini, mostre, esibizioni, laboratori e tanto altro. Il tutto con al centro la grande isola pedonale che da piazza Duomo porterà fino alla via Santa Cecilia, percorrendo il viale San Martino.

A dare il via alla conferenza stampa, il sindaco Federico Basile: «Partiremo l’8 dicembre, con l’illuminazione degli alberi di Natale. Andremo insieme, come negli anni passati, da piazza Cairoli a piazza Municipio, passando per la Stazione. Tutto questo è reso possibile dal progetto “Messina Città della Musica e degli Eventi”. Ci saranno una serie di eventi importanti che faranno di piazza Duomo il traino del Natale. Ad aprire i concerti ci sarà Tosca al Teatro Vittorio Emanuele».

Oltre ai concerti nel centro città, il programma del Natale 2022 a Messina prevede anche eventi “delocalizzati” che metteranno al centro i villaggi della città dello Stretto. Ci sarà poi, ha annunciato l’assessore Liana Cannata, anche il progetto “Palco per tutti” a piazza Duomo, che consentirà di esibirsi anche a gruppi amatoriali. Inoltre, sono previsti flash mob (ma a sorpresa).

Natale 2022 a Messina: il programma completo dei concerti

Pubblichiamo di seguito il programma completo degli eventi organizzati dal Comune per il Natale 2022 a Messina:

8 dicembre, ore 21.00 – Tosca con Appunti Musicali dal Mondo – Concerto “Speciale Natale” (Teatro Vittorio Emanuele);

con Appunti Musicali dal Mondo – Concerto “Speciale Natale” (Teatro Vittorio Emanuele); 18 dicembre, ore 21,00 – Matthew Lee In Tour a Piazza Duomo;

In Tour a Piazza Duomo; 21 dicembre, ore 20.30 – “ Cum Jubilo ” Echi Di Rinascita E Di Alleanza: Concerto Di Natale Per Messina alla Cattedrale Duomo;

” Echi Di Rinascita E Di Alleanza: Concerto Di Natale Per Messina alla Cattedrale Duomo; 22 dicembre, ore 21.00 – Festival Viene Natale (M. Venuti, I. Segreto, L. Analfino, T. Canto, L. Madonia) a piazza Duomo;

(M. Venuti, I. Segreto, L. Analfino, T. Canto, L. Madonia) a piazza Duomo; 23 dicembre, ore 21.00 – Festival Viene Natale (Shakalab, Babil On Suite. Picciotto, M. Incudine) a Piazza Duomo;

(Shakalab, Babil On Suite. Picciotto, M. Incudine) a Piazza Duomo; 25 dicembre, ore 21.00 – Nate Martin & Sign Gospel Soul Rnb Chicago Il European Tour a Piazza Duomo;

Il European Tour a Piazza Duomo; 29 dicembre, ore 21.00 – Negramaro a piazza Duomo;

a piazza Duomo; 31 dicembre, ore 21.00 – Festa Di Capodanno In Piazza Duomo con l’orchestra Italiana Di Renzo Arbore, Special Dj Set Feat. Gianluca Rando;

con l’orchestra Italiana Di Renzo Arbore, Special Dj Set Feat. Gianluca Rando; 4 gennaio, ore 21.00 – concerto di Alberto Urso a piazza Duomo.

Gli altri eventi del Natale 2022 a Messina saranno online entro l’8 dicembre.

