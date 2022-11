Messina, Tosca in concerto al Teatro Vittorio Emanuele: biglietti già disponibili

Sarà il concerto di Tosca al Teatro Vittorio Emanuele ad inaugurare gli eventi del Natale 2022 a Messina. Lo spettacolo, dal titolo “Appunti Musicali dal Mondo: confini e sconfini del suono della voce” andrà in scena l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata. I biglietti sono già disponibili in prevendita. «La scelta – ha precisato il Presidente dell’E.A.R., Orazio Miloro – è stata volutamente quella di mantenere dei prezzi di biglietto popolari e accessibili, al fine di coniugare un evento di grande qualità artistica alla possibilità estesa che il pubblico possa goderne senza costi onerosi». Vediamo tutte le informazioni utili.

Pezzi rari e melodie introvabili, contaminazioni con altre culture, canti del Natale dal mondo e grandi classici della tradizione italiana, oltre naturalmente a canzoni dal suo repertorio. Questo e tanto altro per il concerto di Tosca al Teatro Vittorio Emanuele di Messina, che darà ufficialmente inizio in città al periodo delle festività. L’evento è promosso in collaborazione dal Comune di Messina e dall’E.A.R. Ente Teatro e viene descritto come un “racconto in musica”.

«Parafrasando Pessoa – afferma Tosca– “in un momento di sbandamento politico e sociale la musica del popolo ti protegge perché ti fa appartenere, se vuoi”. La mia non è una ricerca filologica, ma una ricerca per affinità artistica dove potevo affondare anche le mie radici. È un’avventura nelle molte anime della canzone. Ho scelto brani tra i viaggi che abitualmente faccio due o tre volte all’anno e quelli virtuali che ho compiuto in quasi venti anni di teatro e canzone. Mi sono fatta guidare dall’istinto, dalla bellezza delle canzoni che trovavo e che portavo via con me. Attenta, appassionata e rigorosa, capace di trovare il giusto equilibrio tra audacia e misura, intensità interpretativa e genuina teatralità, nel tempo Tosca ha dimostrato di essere sempre meno prevedibile e in costante evoluzione. La nobile arte della canzone colta va curata, trattata e custodita, come fossero gioielli di famiglia».

Ad esibirsi con Tosca saranno: Giovanna Famulari, violoncello, pianoforte e voce; Massimo De Lorenzi, chitarre; Fabia Salvucci, percussioni; e Alessia Salvucci, voce. Lo spettacolo inizierà alle ore 21.00 dell’8 dicembre 2022.

Tosca al Teatro Vittorio Emanuele di Messina: i biglietti per il concerto

I biglietti per lo spettacolo di Tosca al Teatro Vittorio Emanuele di Messina sono già disponibili in prevendita nei circuiti on line e punti vendita ticketone, boxofficesicilia e vivaticket presso il botteghino del Teatro.

Di seguito, i prezzi dei biglietti:

15 euro (inclusa prevendita) per i settori Platea e Palchi I ordine;

10 euro (inclusa prevendita) per i settori Prima Galleria e Palchi II ordine;

6,50 euro (inclusa prevendita) per il settore Seconda Galleria;

