Natale 2022: a Sinagra c’è la sagra del suino nero dei Nebrodi

State pensando a un piccolo fuori programma natalizio? Alcuni amici sono venuti a trovarvi per le vacanze e state cercando qualcosa di divertente e gustoso da proporre? A Sinagra, a pochi chilometri da Messina, sta per arrivare la prima edizione della sagra del suino nero dei Nebrodi, organizzata dalla Pro Loco di Sinagra, in collaborazione con l’amministrazione comunale, finanziata dall’assessorao regionale all’Agricoltura.

«Un grande evento – spiegano i promotori – dedicato alla valorizzazione e alla degustazione delle eccellenze gastronomiche del nostro territorio». Non solo cibo però, perché durante durante la sagra sarà possibile visitare le bellezze architettoniche e naturalistiche de piccolo centro nebroideo chiamato “Perla dei Nebrodi” e partecipare a incontri dedicati a una delle delizie della provincia messinese.

A Sinagra arriva la sagra del suino nero

L’appuntamento è per giovedì 29 dicembre. Ecco il programma della giornata:

ore 09.30: visita guidata agli allevamenti di suino nero;

ore 11.00: visita guidata ai presepi artistici;

ore 16.00, a Palazzo Salleo: incontro “suino nero dei nebrodi”, opportunità di sviluppo e di valorizzazione del territorio;

ore 18.30, Tensostruttura: presentazione, trasformazione di preparati al sino nero dei Nebrodi;

ore 19.30, Tensostruttura: sagra del suino nero.

