Mercatini, presepi, teatro e concerti: il programma degli eventi di Natale a Messina

Teatro itinerante per le strade del centro di Messina, mercatini, presepi (viventi e non), concerti, ma anche passeggiate in mezzo alla cultura, animazione per bambini e tantissimo altro: il Comune ha pubblicato l’elenco completo degli eventi che accompagneranno i messinesi per tutto il periodo di Natale 2022. Vediamo il programma completo.

Ci siamo. Ieri, 8 dicembre, con una passeggiata in giro per il centro storico il sindaco Federico Basile, la Giunta comunale e i vertici delle partecipate hanno dato il via alle feste con l’accensione degli alberi di Natale delle principali piazze cittadine. Da ieri, inoltre, è online la piattaforma predisposta dal Comune che contiene il calendario degli eventi programmati da Palazzo Zanca tra l’8 dicembre 2022 e l’8 gennaio 2023, consultabili per data oppure per tipologia.

Oltre ai concerti, dai Negramaro ad Albero Urso, passando per l’Orchestra di Renzo Arbore, di cui già vi abbiamo parlato, segnaliamo qualche evento che potrebbe essere interessante:

Cultura Food&Wine al binario 1 e ¾ – tre giorni di eventi organizzati dal Comune e da RFI che si svolgeranno alla stazione centrale di Messina. Il tema è quello della saga di Harry Potter cui sarà dedicato il Giardino degli Ulivi, dove si svolgeranno tante iniziative per bambini. In calendario, però, anche musica, passeggiate alla scoperta della storia della città e degustazioni enogastronomiche. I dettagli qui;

– tre giorni di eventi organizzati dal Comune e da RFI che si svolgeranno alla stazione centrale di Messina. Il tema è quello della saga di Harry Potter cui sarà dedicato il Giardino degli Ulivi, dove si svolgeranno tante iniziative per bambini. In calendario, però, anche musica, passeggiate alla scoperta della storia della città e degustazioni enogastronomiche. I dettagli qui; Mercatini di Natale di piazza Cairoli – le casette le avrete già viste, posizionate già qualche giorno fa in centro città. Si svolgeranno dall’8 al 26 dicembre;

– le casette le avrete già viste, posizionate già qualche giorno fa in centro città. Si svolgeranno dall’8 al 26 dicembre; Basket di quartiere – il 19 dicembre alla Palestra comunale di Ritiro (Giostra), è il momento dello sport con basket, mini-basket e baskin;

– il 19 dicembre alla Palestra comunale di Ritiro (Giostra), è il momento dello sport con basket, mini-basket e baskin; Medea – venerdì 9 dicembre, al Teatro Annibale Maria di Francia dalle 19.00 alle 22.00;

– venerdì 9 dicembre, al Teatro Annibale Maria di Francia dalle 19.00 alle 22.00; Natale al Monastero – venerdì 9 dicembre, al Monastero di San Placido Calonerò, l’accensione dell’albero di Natale e poi spazio alle eccellenze enogastronomiche. L’evento durerà tutto il giorno;

– venerdì 9 dicembre, al Monastero di San Placido Calonerò, l’accensione dell’albero di Natale e poi spazio alle eccellenze enogastronomiche. L’evento durerà tutto il giorno; Tour esperienziali, didattici e naturalistici, e visita al presepe artistico a Ganzirri – l’appuntamento è per domenica 11 dicembre. Maggiori dettagli qui;

– l’appuntamento è per domenica 11 dicembre. Maggiori dettagli qui; GLORIUS 4 Christmas – lunedì 2 gennaio, dalle 18.30 alle 22.00, alla Parrocchia di San Pietro e Paolo;

– lunedì 2 gennaio, dalle 18.30 alle 22.00, alla Parrocchia di San Pietro e Paolo; Passeggiata per bambini con Babbo Natale con degustazione di dolci tipici natalizi e consegna di piccoli doni – appuntamento al Sentiero dei Mulini, Villaggio di Cumia, sabato 17 dicembre dalle 10.30 alle 13.00;

– appuntamento al Sentiero dei Mulini, Villaggio di Cumia, sabato 17 dicembre dalle 10.30 alle 13.00; Serata di cultura tra i palazzi istituzionali – sabato 17 dicembre dalle 18.00 alle 23.00;

sabato 17 dicembre dalle 18.00 alle 23.00; Presepe a cura dell’Associazione Italiana Amici del presepio – dall’8 dicembre al 6 gennaio ai Chiostri dell’Arcivescovado;

– dall’8 dicembre al 6 gennaio ai Chiostri dell’Arcivescovado; Presepe Vivente – lunedì 26 dicembre a Santo Stefano Medio, venerdì 30 dicembre alla parrocchia Santa Maria delle Grazie (Pace);

– lunedì 26 dicembre a Santo Stefano Medio, venerdì 30 dicembre alla parrocchia Santa Maria delle Grazie (Pace); Bosco incantato a Villa Mazzini – evento per bambini dal 15 dicembre all’8 gennaio.

– evento per bambini dal 15 dicembre all’8 gennaio. Canti siciliani a cura di “Musici e Cantori” – a Curcuraci domenica 18 dicembre dalle 19.00 alle 22.30.

Tantissimi poi gli eventi nell’isola pedonale di Viale San Martino, tra lettere per Babbo Natale, musica e sfilate, ma anche nei villaggi della zona Nord e della zona Sud di Messina. IL programma completo degli eventi di Natale a Messina organizzati o promossi dal Comune è disponibile a questo link.

