Messina s’illumina: via alle feste con l’accensione degli alberi di Natale – FOTO

Un giorno di festa a Messina per l’8 dicembre 2022: il sindaco Federico Basile, la Giunta comunale e i vertici delle partecipate hanno acceso gli alberi di Natale delle piazze cittadine, dando ufficialmente il via alle feste e alla tanto chiacchierata isola pedonale. Tante le persone accorse in strada, ad animare le giostre, a farsi le foto con sullo sfondo le mille luci del Natale. Chiusura della serata al Teatro Vittorio Emanuele, finalmente spogliato dalle impalcature, con il concerto di Tosca.

Il primo Natale del nuovo sindaco Federico Basile, il primo più libero dalle restrizioni dovute alla pandemia covid-19, con una viabilità nuova, una prova per la città di Messina. Cuore della festa, come ogni anno, piazza Cairoli, dove oltre all’albero di Natale hanno preso posto un trenino, una giostra, una stella cometa, un piccolo villaggio per grandi e piccini.

Soddisfatto il sindaco Federico Basile che, accompagnato dalla sua squadra, ha fatto il giro delle principali piazze cittadine: «Sono emozionato – ha commentato –, un’emozione particolare come già era successo per la Vara. Sono eventi che ci fanno tornare la voglia di fare comunità. Bisogna stare insieme e sono contento che la gente lo comprenda. Vogliamo continuare a fare quello che stiamo facendo, seguendo la strada che abbiamo imboccato perché è quella giusta».

La passeggiata tra le vie cittadine in occasione della Festa dell’Immacolata è iniziata da Palazzo Zanca, dove sono state accese le luci del primo albero di Natale, dove prenderanno posto le “scatole scaldacuore” della Messina Social City per le famiglie meno fortunate. Poi si è passati a quello di piazza Municipio, con allestimento curato dalla MessinaServizi Bene Comune, con tanto di tappeto verde e stelle di Natale. Terza tappa a piazza della Repubblica, di fronte alla Stazione Centrale, con l’albero dell’AMAM. Quarta fermata a piazza Cairoli, dove è stato acceso l’albero messo a disposizione da Caronte&Tourist. Infine, l’albero del Teatro Vittorio Emanuele e il concerto di Tosca.

Il Natale 2022 a Messina è ufficialmente iniziato.

