Messina, dall’8 dicembre l’Isola pedonale di Natale: la mappa delle strade chiuse

Ci siamo: da domani, 8 dicembre 2022, e fino all’8 gennaio 2023, sarà istituita la maxi Isola pedonale del Natale 2022 a Messina, che comprenderà una buona parte del centro storico cittadino, dal Duomo al viale San Martino, passando per via I Settembre. Vediamo, nel dettaglio, la mappa delle strade chiuse e le modifiche alla viabilità.

Prima di entrare nel vivo dell’isola pedonale, ricordiamo che, sempre domani, 8 dicembre, è prevista l’accensione degli alberi di Natale da parte del sindaco Federico Basile, accompagnato dagli assessori della sua Giunta e dai vertici delle Società Partecipate. Nel corso della giornata sono previsti, inoltre, diversi eventi, che si concluderanno con il concerto di Tosca al Teatro Vittorio Emanuele.

In vista dell’Isola pedonale di Natale, inoltre, il Comune ha disposto alcune modifiche alla normale viabilità, che è possibile consultare a questo link.

Natale 2022 a Messina: la mappa dell’isola pedonale

L’Isola pedonale di Natale 2022 a Messina è quindi divisa in due tratti: il primo da via I Settembre al viale San Martino basso, il secondo comprende il viale San Martino tra via Ettore Lombardo Pellegrino e via Santa Cecilia. Ciò che cambia, sostanzialmente, sono gli orari di chiusura e apertura delle strade.

Per il tratto da via I Settembre al viale San Martino, dall’8 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023, limitatamente alla fascia oraria 20.00 – 5.00, l’area pedonale sarà:

nel tratto della via Primo Settembre compreso tra la via Battisti e il viale San Martino;

nella carreggiata del tratto del viale San Martino compreso tra le vie Cannizzaro e Primo Settembre (c.d. viale San Martino basso) i cui controviali saranno comunque interdetti alla sosta veicolare h24.

Il secondo tratto interessa il viale San Martino dalla via Ettore Lombardo Pellegrino a via Santa Cecilia e sarà h24. In particolare interesserà:

il tratto del viale S. Martino compreso tra la via Lombardo Pellegrino e la Via Santa Cecilia, ad eccezione della sede tranviaria e delle intersezioni con le Vie Maddalena e Santa Cecilia.

Di seguito, le mappe delle due Isole pedonali:

