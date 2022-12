Messina, l’8 dicembre l’accensione degli alberi di Natale: il programma completo

Partenza da Palazzo Zanca, arrivo a piazza Cairoli e poi si chiude al Teatro Vittorio Emanuele: domani, 8 dicembre 2022, a Messina iniziano le feste con la consueta accensione degli alberi di Natale da parte del sindaco, della Giunta Municipale e dei vertici delle Partecipate. Vediamo il programma completo del pomeriggio.

Il sindaco Federico Basile lo aveva annunciato al momento della presentazione dei concerti che faranno compagnia durante le festività: oggi ci sarà l’accensione degli alberi di Natale, con un “evento” itinerante nei luoghi simbolo della città. Ad accompagnare il Primo Cittadino saranno gli assessori e i vertici delle società partecipate. Tanti gli eventi in programma, da “Babbo Natale sulla slitta con foto”, all’avvio della campagna benefica delle scatole “scaldacuore”, fino al concerto di Tosca al Teatro Vittorio Emanuele.

A Messina l’accensione degli alberi di Natale: il programma dell’8 dicembre 2022

Come negli anni passati, l’allestimento degli alberi di Natale anche per il 2022 è stato curato dalle società partecipate del Comune, MessinaServizi Bene Comune e AMAM. Quello di piazza Cairoli è stato messo a disposizione da Caronte&Tourist. Atm ha invece in cantiere diverse iniziative per i prossimi giorni.

Vediamo, di seguito, il programma dettagliato dell’8 dicembre:

ore 17.00 – accensione dell’albero di Natale di Palazzo Zanca ;

– accensione dell’albero di Natale di ; ore 17.30 – a seguire, l’accensione dell’albero di Natale di piazza Municipio , realizzato dalla MessinaServizi Bene Comune, che ha curato con le tradizionali stelle di Natale l’abbellimento della piazza, oltre l’atrio e la scalinata del Palazzo comunale;

– a seguire, l’accensione dell’albero di Natale di , realizzato dalla MessinaServizi Bene Comune, che ha curato con le tradizionali stelle di Natale l’abbellimento della piazza, oltre l’atrio e la scalinata del Palazzo comunale; ore 18.00 – accensione dell’albero di Natale di piazza della Repubblica alla Stazione Centrale di Messina, allestito dall’AMAM;

– accensione dell’albero di Natale di alla di Messina, allestito dall’AMAM; ore 18.30 – accensione dell’albero di Natale di piazza Cairoli, messo a disposizione da Caronte&Tourist.

Accese le luci dell’albero di Natale di piazza Cairoli, prenderanno il via altre iniziative, tra cui “Babbo Natale sulla slitta con foto”, promossa da Messina Social City. La serata si concluderà al Teatro Vittorio Emanuele con lo spettacolo di Tosca, “Appunti Musicali dal Mondo: confini e sconfini del suono della voce” alle 21.00. L’evento, promosso dal Comune e dall’E.A.R. Teatro di Messina. Nell’atrio di Palazzo Zanca è prevista, inoltre, la performance con Babbo Natale, Babba Natale e gli Elfi promossa dalla Cooperativa Valli Basiliane e dedicata ai più piccoli.

Domani, 8 dicembre, prenderà il via anche quest’anno la campagna solidale di Messina Social City delle #Scatolescaldacuore.

