Messina, oggi il concerto dei Negramaro a piazza Duomo: la viabilità e le bus navette di ATM

Grande attesa a Messina per il concerto dei Negramaro a piazza Duomo in calendario stasera, 29 dicembre 2022, a partire dalle ore 21.00. In vista dell’evento, il Comune ha disposto alcune modifiche alla normale viabilità della zona, tra divieti di sosta e divieti di transito. Vediamo tutti i dettagli.

Concerto dei Negramaro a Messina: le modifiche alla viabilità

Pubblichiamo, di seguito, le modifiche alla viabilità programmate dal Comune di Messina per oggi, 29 dicembre 2022, in vista del concerto dei Negramaro a piazza Duomo.

Dalle ore 19.00 del 29 all’1.00 del 30 dicembre sono istituiti i divieti di sosta, con zona rimozione coatta (con collocazione di idonea segnaletica stradale), e di transito veicolare in:

entrambi i lati del controviale sud di piazza Duomo compreso tra via Università e corso Cavour;

entrambi i lati di via Università, nel tratto compreso tra via della Zecca ed il controviale sud di piazza Duomo;

entrambi i lati di via Venezian, nel tratto compreso tra via della Zecca ed il controviale sud di piazza Duomo.

Inoltre, il Comune ha disposto divieti di sosta, con zona rimozione coatta dalle ore 16.00 di oggi all’1.00 di stanotte e di transito veicolare (con collocazione di idonee barriere) dalle ore 20.00 all’1.00 del giorno successivo nelle seguenti strade:

corso Cavour nel tratto compreso tra le vie San Camillo e della Zecca, provvedendo ad interdire la corsia riservata dello stesso corso Cavour (con idonee barriere) in corrispondenza dell’intersezione con via Cannizzaro;

tutta l’area di piazza Antonello;

nello spazio destinato alla fermata degli autobus sito in corrispondenza del limite ovest di piazza Duomo;

via Loggia dei Mercanti nel tratto compreso tra via Colombo e corso Cavour;

via Colombo nel tratto compreso tra le vie Consolato del Mare e Loggia dei Mercanti;

via Consolato del Mare nel tratto compreso tra via Argentieri e piazza Antonello;

via Sant’Agostino nel tratto compreso tra piazza Antonello e via Oratorio della Pace;

via Oratorio San Francesco nel tratto compreso tra via XXIV Maggio e corso Cavour.

Infine, dalle ore 16.00 del 29 all’1.00 del 30 dicembre è in vigore il divieto di sosta con zona rimozione coatta:

sul lato est della carreggiata est di via Garibaldi nel tratto compreso tra via Cannizzaro e viale Boccetta (con collocazione di idonea segnaletica stradale). Quest’ultimo provvedimento è disposto con l’obiettivo di consentire la sosta agli autobus che trasportano gli spettatori venuti a Messina per assistere al concerto dei Negramaro.

Tram fino all’1.30 e bus navette di ATM

In occasione del concerto dei Negramaro previsto per le 21.00 di oggi, 29 dicembre, a piazza Duomo, l’ATM Messina Spa ha programmato alcune modifiche al servizio:

prolungamento dell’orario delle corse del tram fino all’1.30 di notte;

di notte; cinque navette aggiuntive della linea 1 che collegheranno il Terminal Zir con il Terminal Annunziata con corse dalle 23.00 all’1.30.

Il concerto dei Negramaro a Messina, ricordiamo, è gratuito e rientra nel cartellone di eventi programmati da Palazzo Zanca per il Natale 2022 e il Capodanno 2023.

