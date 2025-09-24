Pomod’Orso: grande successo a Messina per la festa street food dedicata al pomodoro

Un trionfo di profumi, sapori e colori… quelli del pomodoro. Si è svolta ieri al Blanco Beach Club di Messina Pomod’Orso: la prima grande festa street food interamente dedicata al pomodoro. L’evento è stato ideato dal Gruppo Orso con il sostegno di Finagricola e i patrocini del Comune e dell’Università di Messina. L’obiettivo? Celebrare il pomodoro in tutte le sue declinazioni.

Come è avvenuto tutto ciò? Con una proposta gastronomica sofisticata e a tratti sorprendente che ha visto il pomodoro protagonista di pizze, bruschette, pasta ma anche cocktail e dolci. Nello specifico, le varie Stazioni del Gusto allestite all’interno dei locali del Blanco Beach Club di Messina hanno proposto:

la Pizza Marinara Eclettica di Matteo La Spada,

le Bruschette al pomodoro in diverse varianti,

la Carrettiera Rossa in live cooking con la chef Lilla Petitto,

la Pizza in Teglia alla barese,

la Pizza Margherita al Portafoglio,

i Bloody Mary in tre varianti cromatiche a cura di Daniele De Carolis,

il gelato “Fior di Pomodoro” del pastry chef Francesco Foti.

Le pizze di Matteo La Spada, che ha da poco riconfermato i Tre Spicchi del Gambero Rosso, sono una certezza. Materie prime di altissima qualità e impasti che conquistano al primo morso.

Daniele De Carolis ha firmato tre rivisitazioni a dir poco affascinati del classico Bloody Mary, presentando altrettanti abbinamenti che hanno stupito e convito:

vodka, datterino rosso in acqua di mare, sale ai fiori di ibisco e pepe rosa,

tequila, datterino arancione, sale maldon e pepe quattro stagioni,

gin, datterino giallo e sale al cappero.

Tutti i cocktail sono stati serviti con uno stick di sedano per pulire la bocca e garantire la completa degustazione.

«Il gelato “Fior di pomodoro” è stato realizzato con latte di bufala e datterino arancione – ha spiegato Chef Ciccio Foti che lo ha servito con un crumble al basilico per aggiungere una nota di colore e croccantezza.

Pomod’Orso non è stato, però, soltanto street food. Non sono mancati, infatti, interessanti approfondimenti di carattere culturale e nutrizionale che hanno visto la partecipazione di esperti e professionisti ai workshop: “Il pomodoro in pizzeria” a cura di Finagricola e “Dal campo alla tavola: il pomodoro come risorsa salutistica e nutraceutica”, organizzato dal Dipartimento BIOMORF e dal Corso di Laurea in Scienze Gastronomiche dell’Università di Messina.

La conduzione dell’evento è stata affidata al comico messinese Denny Napoli mentre a tenere sempre alto il ritmo ci hanno pensato i Lanamista e il dj set di Fabrizio Duca.

