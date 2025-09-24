Pomod’Orso: grande successo a Messina per la festa street food dedicata al pomodoro

Un trionfo di profumi, sapori e colori… quelli del pomodoro. Si è svolta ieri al Blanco Beach Club di Messina Pomod’Orso: la prima grande festa street food interamente dedicata al pomodoro. L’evento è stato ideato dal Gruppo Orso con il sostegno di Finagricola e i patrocini del Comune e dell’Università di Messina. L’obiettivo? Celebrare il pomodoro in tutte le sue declinazioni.
Come è avvenuto tutto ciò? Con una proposta gastronomica sofisticata e a tratti sorprendente che ha visto il pomodoro protagonista di pizze, bruschette, pasta ma anche cocktail e dolci. Nello specifico, le varie Stazioni del Gusto allestite all’interno dei locali del Blanco Beach Club di Messina hanno proposto:
- la Pizza Marinara Eclettica di Matteo La Spada,
- le Bruschette al pomodoro in diverse varianti,
- la Carrettiera Rossa in live cooking con la chef Lilla Petitto,
- la Pizza in Teglia alla barese,
- la Pizza Margherita al Portafoglio,
- i Bloody Mary in tre varianti cromatiche a cura di Daniele De Carolis,
- il gelato “Fior di Pomodoro” del pastry chef Francesco Foti.
Le pizze di Matteo La Spada, che ha da poco riconfermato i Tre Spicchi del Gambero Rosso, sono una certezza. Materie prime di altissima qualità e impasti che conquistano al primo morso.
Daniele De Carolis ha firmato tre rivisitazioni a dir poco affascinati del classico Bloody Mary, presentando altrettanti abbinamenti che hanno stupito e convito:
- vodka, datterino rosso in acqua di mare, sale ai fiori di ibisco e pepe rosa,
- tequila, datterino arancione, sale maldon e pepe quattro stagioni,
- gin, datterino giallo e sale al cappero.
Tutti i cocktail sono stati serviti con uno stick di sedano per pulire la bocca e garantire la completa degustazione.
«Il gelato “Fior di pomodoro” è stato realizzato con latte di bufala e datterino arancione – ha spiegato Chef Ciccio Foti che lo ha servito con un crumble al basilico per aggiungere una nota di colore e croccantezza.
Pomod’Orso non è stato, però, soltanto street food. Non sono mancati, infatti, interessanti approfondimenti di carattere culturale e nutrizionale che hanno visto la partecipazione di esperti e professionisti ai workshop: “Il pomodoro in pizzeria” a cura di Finagricola e “Dal campo alla tavola: il pomodoro come risorsa salutistica e nutraceutica”, organizzato dal Dipartimento BIOMORF e dal Corso di Laurea in Scienze Gastronomiche dell’Università di Messina.
La conduzione dell’evento è stata affidata al comico messinese Denny Napoli mentre a tenere sempre alto il ritmo ci hanno pensato i Lanamista e il dj set di Fabrizio Duca.
