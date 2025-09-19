Pomod’Orso Messina: il 23 settembre al Blanco Beach Club la grande festa street food dedicata al pomodoro

Il 23 settembre al Blanco Beach Club arriva Pomod’Orso Messina. Si tratta della prima grande festa street food interamente dedicata al pomodoro. L’evento, ideato dal Gruppo Orso con il sostegno di Finagricola e i patrocini del Comune e dell’Università di Messina, nasce per celebrare il pomodoro in tutte le sue declinazioni: dalle pizze alle bruschette, dai cocktail ai dolci, fino agli approfondimenti di carattere culturale e nutrizionale.

Pomod’Orso Messina: il programma

Nel pomeriggio spazio ai workshop: “Il pomodoro in pizzeria” a cura di Finagricola e “Dal campo alla tavola: il pomodoro come risorsa salutistica e nutraceutica”, organizzato dal Dipartimento BIOMORF e dal Corso di Laurea in Scienze Gastronomiche dell’Università di Messina.

Dalle 17:30 Pomod’Orso Messina entrerà nel vivo con l’apertura delle Stazioni del Gusto, un vero percorso street food firmato Gruppo Orso con i prodotti Finagricola:

la Pizza Marinara Eclettica di Matteo La Spada,

le Bruschette al pomodoro in diverse varianti,

la Carrettiera Rossa in live cooking con la chef Lilla Petitto,

la Pizza in Teglia alla barese,

la Pizza Margherita al Portafoglio,

i Bloody Mary in tre varianti cromatiche a cura di Daniele De Carolis,

il gelato “Fior di Pomodoro” del pastry chef Francesco Foti.

Valorizzare il territorio

Denny Napoli, comico e speaker messinese, presenterà e intratterrà il pubblico. Dalle 17:30 accompagnerà la serata con la sua ironia e la sua energia. Il programma musicale prevede alle 20:00 il concerto live dei Lanamista e, a seguire dalle 22:00, il dj set di Fabrizio Duca fino a chiusura.

L’accesso a Pomod’Orso Messina è gratuito. Per le degustazioni si utilizzeranno token (1 € cad.), reperibili in cassa.

Con Pomod’Orso il Gruppo Orso rinnova il proprio impegno nella valorizzazione del territorio, con un format che unisce ricerca gastronomica, intrattenimento e convivialità, insieme a partner d’eccellenza come Finagricola, l’Università di Messina e l’IIS Antonello, che parteciperà e collaborerà all’evento.

I giornalisti e i rappresentanti delle istituzioni sono invitati a partecipare all’evento in qualità di ospiti d’onore. Sarà allestito un tavolo sociale dedicato, dove avranno la possibilità di assaggiare in anteprima e in esclusiva tutte le specialità preparate dagli chef e dai professionisti coinvolti. È un’occasione per vivere da vicino l’evento e cogliere l’essenza di un progetto che unisce gastronomia, cultura e intrattenimento.

(12)