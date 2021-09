Parco delle Madonie. Cortometraggio premiato a Londra. Cordaro: «Riconoscimento per i nostri tesori»

I tesori ambientali, storico-artistici e culturali delle Madonie viaggeranno per il mondo in un cortometraggio, con patrocinio gratuito dell’Ente Parco e premiato ad una rassegna di pubblicità creativa oltremanica. Si è aggiudicato, infatti, il premio per la miglior narrazione/voce narrante al Magica Advertising Festival di Londra lo spot “Parco delle Madonie”, realizzato dal regista Lorenzo Mercurio, antropologo, documentarista e fondatore di EsperienzaSicilia.it.

«Si tratta di un riconoscimento importante per le bellezze custodite nei nostri borghi e nei nostri boschi – commenta l’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente, Toto Cordaro – a cui è rivolta costantemente l’attenzione del governo Musumeci, ma anche per le energie creative della nostra Isola, che permettono di diffondere questa ricchezza culturale in Italia e nel mondo».

Il video è stato pubblicato sulla pagina Facebook dell’Ente parco delle Madonie e sul canale YouTube di EsperienzaSicilia.

«Siamo grati al regista che col suo lavoro ci permette di promuovere itinerari turistici al di fuori dei confini dei classici percorsi conosciuti – aggiunge il presidente dell’Ente Parco delle Madonie, Angelo Merlino. Oltre al turismo escursionistico, è importante offrire opportunità di scoprire il territorio alle più diverse fasce d’età, facendo conoscere l’immenso patrimonio che le Madonie custodiscono».

