Musica. Il 3 agosto i Neri per Caso in concerto a Messina

Continuano gli apputamenti di Messina Restarts, rassegna organizzata dal Comune a Villa Dante. Domani in programma il concerto dei Neri per Caso, il gruppo a cappella più conosciuto in Italia. L’appuntamento è per il 3 agosto alle 21:30 all’Arena di Villa Dante. Il concerto è a cura dell’Accademia Filarmonica.

Biglietti disponibili online e nei punti vendita del circuito:

Boxoffice Sicilia, www.ctbox.it

Biglietteria di Villa Dante ( ingresso Viale S. Martino) dalle ore 20:00

I Neri per Caso in concerto a Messina

I Neri per Caso fanno tappa a Messina – unica data in Sicilia – con il “NPC 2.0 Live Tour” . Ciro Caravano, Gonzalo Caravano, Domenico Pablo “Mimì” Caravano, Mario Crescenzo, Massimo de Divitiis, e Daniele Blaquier presenteranno un live, coinvolgente ed emozionante, che comprenderà nel suo repertorio, oltre ai pezzi che hanno portato il gruppo al successo, anche importanti brani della musica nazionale, con l’omaggio a Pino Daniele e Franco Battiato, e internazionale, senza tralasciare i brani dei Beatles ai quali hanno reso omaggio nel loro ultimo disco “We Love The Beatles”. Ad aprire il Concerto dei Neri per Caso saranno le Glorius4, gruppo vocale messinese formato da Agnese Carrubba, Federica D’Andrea, MariaChiara Millimaggi e Cecilia Foti.

(5)