Mistretta, affidata la progettazione per rimettere in sesto via Nazionale

Aggiudicata la gara d’appalto per la progettazione delle opere di consolidamento in via Nazionale a Mistretta, in provincia di Messina, dove un tratto di strada rischia di cedere a causa dell’instabilità del costone roccioso su cui poggia. A comunicarlo, l’Ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. Si tratta di un intervento atteso già dagli anni 2000.

La progettazione è stata affidata per un importo di 110mila euro ad un pool di professionisti, coordinato dalla C&C Engineering di Terme Vigliatore. Il team dovrà presentare un progetto finalizzato a impedire le infiltrazioni d’acqua e a garantire un corretto smaltimento con l’obiettivo di limitare e i fenomeni di erosione e assicurare una nuova stabilità dell’intera area che ricade nella zona sud-ovest del centro abitato, denominata “Palo”. Inoltre, i professionisti incaricati, dovranno consegnare all’ufficio della Struttura commissariale diretta da Maurizio Croce anche l’aggiornamento dello studio geologico, che era stato eseguito sul versante dissestato e che ad oggi risulta datato. Per i lavori sono già stati stanziati 2 milioni e 200 mila euro.

L’affidamento della progettazione per via Nazionale a Mistretta rientra nell’ambito di tutta una serie di provvedimenti portati avanti in queste settimane e finalizzate a ridurre il rischio idrogeologico nella provincia di Messina. Lo scorso 10 settembre, per esempio, si è chiusa la gara d’appalto per i lavori di messa in sicurezza di viale dei Pini, a Santa Lucia del Mela, strada franata proprio accanto ad un asilo nido.

