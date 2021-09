Strada franata vicino all’asilo nido di Santa Lucia del Mela: affidati i lavori

Aggiudicati i lavori per la messa in sicurezza del viale dei Pini, la strada franata a Santa Lucia del Mela, che minaccia di danneggiare sia l’asilo nido che la scuola elementare della cittadina della provincia di Messina. Ad annunciarlo è la Regione Siciliana a conclusione della gara d’appalto lanciata dall’Ufficio contro il dissesto idrogeologico guidato dal presidente Nello Musumeci.

Per gli interventi in calendario, la Regione ha messo a disposizione 820mila euro che consentiranno al Consorzio Stabile Sikelia di Palermo, vincitore della procedura, di completare un’opera di consolidamento rimasta a metà nel 2014 per mancanza di risorse. I lavori riguardano una strada, viale dei Pini, di fondamentale importanza per la cittadina della provincia messinese, perché consente l’ingresso al paese e rappresenta una preziosa via di fuga in caso di necessità. L’area in cui ricade è però classificata R4, vale a dire ad alto rischio e mette in pericolo tutte le strutture che si trovano nelle vicinanze e che ad essa sono strettamente collegate.

Tra gli interventi in programma per la messa in sicurezza: la realizzazione di paratie, gabbioni metallici e di una rete di raccolta e smaltimento delle acque piovane. Ciò consentirà, inoltre, di creare una viabilità emergenziale stabile tra la Sp 66 ter e il viale Aldo Moro, lungo i quali sarà realizzato pure un impianto di illuminazione.

