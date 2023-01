Messina, scerbatura e potatura in zona Nord dal 26 al 31 gennaio: le strade interessate

Proseguono gli interventi di scerbatura e potatura degli alberi da parte di MessinaServizi Bene Comune: interessate da giovedì 26 a martedì 31 gennaio diverse vie della zona Nord, in particolare di Torre Faro e Faro Superiore. Disposti, contestualmente, divieti di sosta con rimozione coatta nelle strade interessate dai lavori. Vediamo dove non si potrà parcheggiare e le date esatte zona per zona.

Oltre alle attività di cui potatura degli alberi elencati qui, il Comune di Messina e MessinaServizi hanno programmato altri interventi nella zona Nord di Messina. Gli operatori saranno al lavoro a Torre Faro e Faro Superiore tra le 7.00 e le 16.00, di conseguenza, i divieti di sosta, con rimozione coatta, sono stati disposti in quella fascia oraria in entrambi i lati:

giovedì 26 e venerdì 27 gennaio , nelle vie Santa Domenica e Pigafetta e nel viale Cariddi;

, nelle vie Santa Domenica e Pigafetta e nel viale Cariddi; venerdì 27 e sabato 28 gennaio , nelle vie Primo Palazzo, Di Blasi e Caboto; sabato 28 e lunedì 30, nelle vie Mangraviti, Allegranza e Giardina;

, nelle vie Primo Palazzo, Di Blasi e Caboto; sabato 28 e lunedì 30, nelle vie Mangraviti, Allegranza e Giardina; lunedì 30 e martedì 31 gennaio, nelle vie Minasi, Kircher e Lanterna (lato sinistro), tutte a Torre Faro; giovedì 26 e venerdì 27, in via Alessi a Faro Superiore.

La limitazione alla sosta riguarda i singoli tratti di intervento giornaliero; sarà garantito l’ingresso, in sicurezza, a tutti gli accessi insistenti nei tratti di strada interessati dai lavori; e sarà agevolato, in caso di necessità, il passaggio dei mezzi di soccorso, di pronto intervento e delle forze di polizia.

(152)