Potatura degli alberi a Messina: i divieti di sosta dal 23 gennaio al 28 febbraio

Proseguono le attività di potatura degli alberi a Messina dal 23 gennaio al 28 febbraio. Per consentire l’esecuzione degli interventi da parte di MessinaServizi Bene Comune, Palazzo Zanca ha disposto alcuni divieti di sosta, con rimozione coatta, lungo e strade interessate.

Potatura alberi a Messina: i divieti di sosta

I divieti di sosta per la potatura degli alberi a Messina riguarderanno diverse zone della città. L’interdizione alla sosta sarà istituita per singoli tratti di intervento giornaliero, non contemporanea in tutta la strada interessata dai lavori, ma esclusivamente nei soli tratti in cui si interviene.

Da lunedì 23 gennaio al 28 febbraio, nella fascia oraria 7-16, divieto di sosta, con zona rimozione coatta,

nella zona San Licandro , in entrambi i lati delle vie Interdonato, Cappellani, Preitano, Atria, Balistreri, Sciascia ed Olimpia;

nel viale della Libertà-lato mare , nel tratto compreso tra Statua di Nettuno e Baby Park;

nel quadrato Garibaldi-Libertà lato monte , in entrambi i lati di Piazza Vittoria, di Largo Bozzi, del Torrente Trapani, delle vie Boner, Nina da Messina, Porto Salvo e Colapesce, e del viale Giostra, nel tratto compreso da via Garibaldi a viale Libertà lato sud compresa complanare;

nel quadrato San Giovanni di Malta-Placida-Casa Pia, in entrambi i lati delle vie San Giovanni di Malta, Concezione, Placida, Monsignor D'Arrigo, Fratelli Bandiera, Gran Priorato, Santa Maria dell'Arco, Jaci e Quod Quaeris.

Da martedì 24 gennaio a venerdì 27, nella fascia oraria 7-17, divieto di sosta, con zona rimozione coatta:

in via Torrente Papardo ed in piazza Monsignor Alizio a Faro Superiore.

Da mercoledì 25 gennaio al 28 febbraio, nella fascia oraria 7-16, divieto di sosta, con zona rimozione coatta:

a Messina 2 , in entrambi i lati delle vie Brenta, Anapo, Chisone, Bormida, Aniene, Carrubbara, Simeto, Oglio, Salita Montesanto;

a Camaro San Paolo, in entrambi i lati delle vie Pilli, Comunale, La Badessa, Contrada Sant'Antonio e Suor Maria Giannetto; nel quadrato centro-sud, in entrambi i lati delle vie Porta Imperiale, Giurba, Fabrizi, Faranda, Ghibellina, Geraci, Trieste, Manara, Camiciotti, Lombardo Pellegrino, Saffi, Maddalena, Centonze, Citarella, Bassi e Trento, dei viali San Martino ed Europa, e di piazza Annibale Maria di Francia.

Si ricorda, infine, che da martedì 24 a venerdì 27 gennaio MessinaServizi svolgerà attività di scerbatura all’interno della Galleria San Jachiddu, che quindi sarà chiusa, ma in fascia serale (qui gli orari).

