Messina, lavori al Quartiere Americano: cosa prevede la messa in sicurezza

Il Dipartimento di mobilità urbana rende noto l’avvio dei lavori di riqualificazione del Quartiere Americano di Messina: zona che va da villa Dante al Viale Europa. A comunicarlo è il vicepresidente della III Municipalità, Alessandro Geraci che, già durante la scorsa consiliatura, aveva proposto la messa in sicurezza degli incroci e l’abbattimento delle barriere architettoniche.

«Parliamo del Quartiere Americano, – scrive Geraci in un nota –, una porzione di territorio, ricostruita a scacchiera in periodo post-terremoto, in cui l’alta densità abitativa e veicolare della zona in questione, fa sì che troppo spesso sia oggetto di numerosi incidenti.

Non tutti gli incroci hanno la corretta segnaletica orizzontale e verticale ed in aggiunta gli automobilisti indisciplinati parcheggiano le auto a ridosso dei punti di svolta, non solo oscurando la visibilità a quanti si apprestano ad attraversare le intersezioni stradali con i propri mezzi ma creando di fatto delle barriere a disabili e pedoni.

Per questo – prosegue il consigliere Geraci – con la delibera 6 del Febbraio 2021 votata a maggioranza del consiglio della Terza Municipalità proponevo all’Assessore Salvatore Mondello e relativo dipartimento di realizzare un ampliamento dei marciapiedi con la realizzazione di scivoli pedonali, negli incroci del quadrilatero che va dalla via Lucania al viale Europa e dal viale San Martino alla via La Farina».

Messina, i lavori al Quartiere Americano

I lavori di messa in sicurezza stradale del Quartiere Americano di Messina sono partiti ieri, lunedì 5, e proseguiranno fino al 23 giugno. Nello specifico, gli interventi rientrano nel progetto Pon Metro “Messina Accessibile e Inclusiva” e riguardano la realizzazione di nuovi percorsi pedonali e l’abbattimento delle barriere architettoniche. I lavori si svolgeranno dalle 07.00 alle 17.00.

