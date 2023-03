Messina si rifà i marciapiedi e abbatte le barriere architettoniche: aggiudicata gara da 56mila euro

Si è chiusa la la gara lanciata dal Comune per la riqualificazione dei marciapiedi di Messina e l’abbattimento delle barriere architettoniche in alcune vie del territorio comunale. Obiettivo dell’appalto è quello di rendere la città dello Stretto più accessibile e vivibile per tutti, eliminando quegli ostacoli che non consentono a chi, per esempio, si muove in sedia a rotelle, di spostarsi agevolmente. Vediamo tutti i dettagli.

Aperto a gennaio 2023, con scadenza fissata al 20 febbraio, l’appalto prevedeva un importo a base di gara di 79.988,00 euro. I lavori sono stati aggiudicati con determina dello scorso 10 marzo, per 56.720.41 euro, oltre IVA al 10%, alla ditta Occhipinti Umberto, con sede a Modica (Ragusa), che ha offerto un ribasso pari al 30,84%. A presentare un’offerta erano state 46 ditte. Il criterio di selezione dell’impresa è stato quello del del minor prezzo. Il progetto è stato redatto dall’ufficio del Servizio Manutenzione Strade ed Impianti del Dipartimento Servizi Tecnici del Comune di Messina. La documentazione è disponibile a questo link.

Questa non è l’unica gara finalizzata all’abbattimento delle barriere architettoniche avviata nella città dello Stretto. Nel mese di febbraio 2023, infatti, sono stati aggiudicati i lavori dei sei lotti del progetto “Messina città accessibile e inclusiva”, finanziato con fondi provenienti dall’Asse 2 – ME2.2.3.c del Piano Operativo della Città di Messina, per un importo totale di 6.265.126,92 euro.

