Via le barriere architettoniche: aggiudicati i lavori per “Messina città accessibile”. Costi e dettagli

Appalto da oltre 6 milioni di euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche nella città dello Stretto: si chiude la gara, suddivisa in sei lotti, per il progetto “Messina Città accessibile e inclusiva” che mira ad eliminare tutti quegli ostacoli che si frappongono tra i pedoni e una passeggiata serena. Lo sguardo, naturalmente, è anche e soprattutto rivolto alle persone con disabilità, con scivoli dedicati a chi si muove in carrozzina, e tanto altro.

Il progetto è a valere sull’Asse 2 – ME2.2.3.c del Piano Operativo della Città di Messina, per un importo complessivo pari a 6.265.126,92 euro. Il Comune di Messina ha deciso di dividere l’appalto in sei lotti che individuano sei aree diverse della città dello Stretto e che sono stati affidati a ditte differenti.

Di seguito, gli esiti delle gare d’appalto:

Lotto A (Zona Sud) – aggiudicato alla Azzurra Costruzioni S.R.L per 633.661,23 euro oltre IVA (ribasso 30,921% su importo a base d’asta di 906.776,48 euro); Lotto B1 (Zona Centro: Viale Europa – Piazza Cairoli) – aggiudicato a Martina Costruzioni Srl (Avvalente) Tunnera Francesco (Ausiliaria) per 472.169,57 euro oltre IVA (ribasso 30,941% su importo a base d’asta di 670.769,84 euro); Lotto B2 (Zona Centro: Piazza Cairoli – viale Boccetta) – aggiudicato a Gerilenia Srl per 623.539,53 euro (ribasso 30,927% su importo a base d’asta di 889.478,87 euro); Lotto C (Zona Nord: viale Boccetta – viale Annunziata) – aggiudicato a LR Costruzioni srl (avvalente), CECIM SAS (ausiliaria), per 426.283,89 euro oltre IVA (ribasso del 30,937% su importo a base d’asta di 602.310,06 euro); Lotto D (Via Consolare Pompea ex SS113) – aggiudicato a Italcostruzioni Srl per 540.103,61euro (ribasso del 30,956% su importo a base d’asta di 765.541,83 euro); Lotte E (Strada Statale SS114) – aggiudicato a Savior S.R.L. in avvalimento con progresso Group (Ausiliaria) per 783.660,79 euro oltre IVA (ribasso 30,947% su importo a base d’asta di 1.118.141,30 euro).

