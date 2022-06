Messina, il Segretario Generale Rossana Carrubba sarà anche Direttore Generale

Torna nelle mani del Segretario Generale Rossana Carrubba l’incarico di Direttore Generale del Comune di Messina, precedentemente assunto dall’oggi sindaco di Messina, Federico Basile, che firma il decreto di nomina. A motivare il provvedimento, scrive il Primo Cittadino, ragioni di economicità, efficacia ed efficienza.

L’incarico, come si diceva, non è nuovo per la dottoressa Carrubba, che lo ha ricoperto tra il 2019 e il 2020, fino alla nomina di Federico Basile. Ancora una volta, quindi, al Comune di Messina la figura del Segretario Generale coinciderà con quella del Direttore Generale.

A spiegare le motivazioni di questa scelta è il sindaco di Messina, Federico Basile, nel decreto di nomina: «È più economico – si legge nel documento – nominare il Segretario Generale rispetto ad una figura a sé stante, in quanto al Segretario Generale deve essere riconosciuto solo un compenso aggiuntivo al trattamento economico percepito e stabilito dal CCNL di categoria». La seconda motivazione espressa nel provvedimento riguarda, si diceva, l’efficacia e l’efficienza: «Organizzazione snella con pochi livelli gerarchici, coordinata da un unico soggetto che si può avvalere, oltre che di una struttura specificatamente dedicata allo sviluppo delle logiche di auditing e modelli organizzativi orientati alla qualità ed al miglioramento continuo (Direzione Generale), di uffici stabilmente incardinati nella struttura organizzativa (Segreteria/Controllo), potendo efficacemente attuare gli obiettivi strategici che questa Amministrazione Comunale si darà attraverso l’approvazione dei documenti di performance».

Dalla sottoscrizione dell’atto, pubblicato il 21 giugno 2022 sull’albo pretorio del Comune di Messina, il Segretario Generale Rossana Carrubba è quindi anche Direttore Generale di Palazzo Zanca.

