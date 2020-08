Messina, sarà Federico Basile il nuovo Direttore Generale del Comune

Il sindaco Cateno De Luca lo aveva annunciato qualche settimana fa, il Comune di Messina avrà un nuovo Direttore Generale: oggi il suo nome è stato svelato, sarà Federico Basile, volto noto dell’Università. La new entry prenderà il posto della Dottoressa Rossana Carrubba che mantiene, però, la nomina di Segretario Generale.

Ma prima di presentare il nuovo volto che tra qualche mese ricoprirà il ruolo di Direttore Generale, il sindaco Cateno De Luca ha voluto spiegare innanzitutto perché abbia deciso di assegnare nuovamente questo ruolo nonostante inizialmente non fosse previsto dal suo programma, e poi perché l’abbia voluto “togliere” a Rossana Carruba.

«La figura del Direttore Generale nel mio programma non era prevista – ha ricordato il Primo Cittadino. Poi ho capito che era necessaria come figura, mi serviva come “arma” per contrastare l’avanzata di certi personaggi, e ho cambiato idea. Il ruolo è stato quindi assunto gratuitamente nei primi sei mesi dalla dottoressa Rossana Carrubba. Gratuitamente all’inizio perché pensavo sarebbe stato transitorio, ma non è stato così, serve come strumento di difesa. Sono centinaia gli atti fatti nel doppio ruolo dalla Dottoressa Carrubba, ne leggerete in parte nella sua relazione».

Oggi, con l’apertura di una “nuova fase”, il Sindaco ha voluto riassegnare il ruolo a una figura che non avesse anche altri incarichi: «Visto che siamo nella fase di quella “marcia in più” che ho imposto alla mia Giunta, ho deciso di affidare questo ruolo a una figura a parte. Tecnicamente ho proceduto alla revoca e il Segretario Generale Carrubba ha proceduto alle dimissioni da Direttore. Ora si aprirà un altro procedimento per la nomina del direttore generale. La mia scelta è caduta sul dottore Federico Basile. Conoscendo già il Palazzo, mi ha dato modo di attuare una strategia ben precisa.

«Gli ho chiesto – ha proseguito – di abbandonare quello che ha fatto finora, in quanto il ruolo che svolgerà è incompatibile con quello svolto all’Università. Si insedierà completate le procedure in atto, una questione di qualche mese, probabilmente verso metà settembre. Nel frattempo, continuerà a lavorare come consulente. Non è una nomina politica – ha sottolineato –, è un ruolo tecnico».

Finite le presentazioni di rito, il Sindaco di Messina ha lasciato le parole al dottor Federico Basile: «Ringrazio per la fiducia, mi auguro di poter essere all’altezza e mettere a sistema le mie competenze e che questo percorso possa imprimere la marcia che il Sindaco ha voluto cambiare per agire con più forza, con più veemenza».

(120)