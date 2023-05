Dario Carbone sull’isola pedonale: «La Giunta non coinvolge il Consiglio Comunale»

Si torna a discutere dell’isola pedonale del viale San Martino: a intervenire sulla decisione della Giunta di Messina di modificare nuovamente il piano di pedonalizzazione del centro commerciale della città è Dario Carbone. Il consigliere comunale, in quota Fratelli d’Italia, in Commissione Viabilità ha parlato di un «mancato coinvolgimento in ordine alla decisione di sospendere l’isola pedonale di viale San Martino dal mese di giugno 2023».

«Premesso che non sono mai stato un sostenitore delle strade chiuse bensì delle isole pedonali vere e proprie con la realizzazione dell’arredo urbano adatto e con l’organizzazione di eventi al suo interno, – ha detto Carbone – ritengo errato e politicamente irrispettoso da parte della Giunta Municipale il mancato coinvolgimento in una decisione così importante del Consiglio Comunale e della competente commissione consiliare».

«È l’ennesima dimostrazione – prosegue il consigliere comunale – che la giunta targata Basile non intende dialogare con i consiglieri comunali democraticamente eletti e votati dalla città che rappresentano, come è noto, le esigenze peculiari di tutti i cittadini messinesi. Molto probabilmente discutendo con i consiglieri si sarebbe evitata anche la scelta dimostratasi errata e fallimentare di chiudere le traverse del viale San Martino considerato che la stessa non ha portato alcun beneficio anzi ha provocato un aumento di costi per la collettività considerata la continua sostituzione di segnaletica orizzontale, verticale e cartellonistica stradale.

È incredibile – conclude Carbone – sentire parlare ancora di sperimentazione nel 2023 anche alla luce del fatto che non si è compreso, come detto all’inizio, che le isole pedonali sono funzionanti e appetibili solo ed esclusivamente se vengono concepite come tali e non come strade chiuse. Occorre certamente un cambio di visione da parte dell’Amministrazione».

Secondo la delibera di Giunta, dall’8 al 30 giugno 2023 l’isola pedonale di viale San Martino sarà attiva solo nei weekend.

