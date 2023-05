Dietrofront della Giunta: a giugno l’isola pedonale di viale San Martino solo nei weekend

La Giunta Basile torna sui suoi passi e vara una nuova modifica all’isola pedonale di viale San Martino che, a giugno, sarà attiva soltanto nei weekend. Si tratta, spiegano dal Comune di Messina, di una nuova “sperimentazione” che deriva dall’ascolto delle criticità segnalate da commercianti e residenti. Vediamo tutti i dettagli.

Approvata dalla Giunta comunale la delibera, proposta dal vicesindaco e assessore alla Mobilità, Salvatore Mondello, che modifica l’isola pedonale di viale San Martino. Dall’8 al 30 giugno 2023 l’area pedonalizzata del centro di Messina sarà attiva solo nelle giornate di sabato e domenica.

Così l’Amministrazione spiega il perché di questa decisione: «L’importante – scrive in una nota – è avere ben chiaro l’obiettivo da raggiungere e mantenere un approccio empirico che, basato sull’osservazione dei dati, ci permette di procedere per aggiustamenti tenendo conto della risposta degli operatori e dei cittadini e delle eventuali criticità segnalate».

«Quest’ultimo provvedimento – spiegano da Palazzo Zanca – rappresenta quindi un’ulteriore tipologia di area pedonale sperimentale, riferita alla giornate di sabato e domenica. Misure di questo tipo devono contemperare esigenze diverse come quelle dei residenti, a quelle dei commercianti e dei lavoratori, a quelle dei turisti, comprendere diverse variabili quali, i servizi, una piena informazione sugli stessi, incrociare perimetri spaziali e fasce orarie, nonché la modifica delle abitudini della comunità cittadina. Pertanto, per realizzare un perfetto equilibrio tra elementi differenti e giungere alla piena realizzazione del nostro obiettivo, condiviso e condivisibile, di riorganizzazione urbana e di Città a misura d’uomo sarà testato questo nuovo aggiustamento progressivo per arrivare alla soluzione ottimale».

