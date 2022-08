Messina, dal Baleno al Parco fitness: i progetti finanziati con “Democrazia Partecipata”

Grazie a “Spendiamoli Insieme” progetto realizzato da Libellula e Parliament Watch possiamo monitorare in che modo vengono spesi i fondi per la democrazia partecipata in Sicilia, e quindi anche a Messina. I Comuni isolani, infatti, sono tenuti a spendere il 2% dei soldi ricevuti dalla Regione Siciliana attraverso modelli di coinvolgimento dei cittadini.

Così “Spendiamoli Insieme”, attraverso una rete di persone e associazioni, fornisce documenti e informazioni per capire in che modo le amministrazioni utilizzano le risorse messe a disposizione. In provincia di Messina, dai bandi della democrazia partecipata, sono stati realizzati già diversi progetti; per esempio, il campetto da basket di San Filippo del Mela, con gli interventi artistici di Andrea Spos.Art. Adesso ne sono stati portati a termine altri. Scopriamo quali.

I progetti di Democrazia Partecipata

Ecco i progetti finanziati con forme di Democrazia Partecipata, realizzati durante l’estate 2022:

A Raccuja , grazie ai fondi della democrazia partecipata 2021, è stato portato a termine il progetto di un Parco fitness . «Dopo la concessione in comodato d’uso gratuito da parte della Città Metropolitana di Messina, della zona verde prospiciente la Fontana di Trono, – scrive il Come di Raccuja – è stata riqualificata l’area e realizzato il parco fitness. Si realizzano così le idee proposte dai cittadini all’esito dell’avviso relativo all’annualità 2021 con la riqualificazione di un’area importante del nostro paese . Un ringraziamento ai cittadini che hanno presentato l’iniziativa. L’area fitness da oggi è liberamente fruibile». La somma a disposizione era di euro 7.600,00.

A questo link per tutti i progetti realizzati in Sicilia con forme di democrazia partecipata.

Il bando di democrazia partecipata a Messina

Il 6 luglio 2022, il Comune di Messina ha pubblicato un nuovo bando dedicato proprio ai progetti da realizzare con forme di democrazia partecipata. Tutti i cittadini possono esprimere la loro idea collegandosi al sito dedicato, entro e non oltre il 30 settembre 2022. Le somme a disposizione sono 113.143,28 euro.

