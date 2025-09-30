Messina. Come cambia la viabilità per la “Unime Run” di domenica 5 ottobre

Per la quarta edizione degli “UniMeGames 2025”, in occasione dello svolgimento della manifestazione podistica “Unime Run”, ci saranno dei cambiamenti alla viabilità a Messina.

Domenica 5 ottobre, vigerà, dalle ore 7 alle 11.30, il divieto di sosta, con zona rimozione coatta:

nella carreggiata est (valle) di via Garibaldi,

nel tratto compreso tra via Tommaso Cannizzaro e viale Boccetta;

nella carreggiata ovest (monte) di via Garibaldi,

nel tratto compreso tra le vie Tommaso Cannizzaro e Cesare Battisti.

Sempre domenica 5, i cambiamenti di viabilità per la Unime Run iniziano dalle 7 alle 11.30. Ci sarà il divieto di sosta e le macchine non potranno passare nel tratto compreso tra viale Boccetta e via Cannizzaro. Questo divieto non riguarda le aree di intersezione in corrispondenza di via Cannizzaro e del viale Boccetta. Queste ultime dovranno essere delimitate, con idonee barriere, per una larghezza strettamente necessaria al fine di consentire l’inversione di marcia dei podisti. Non si dovrà creare intralcio alla circolazione stradale, al fine di tutelare la pubblica sicurezza e la regolarità della manifestazione.

Unime Run: ulteriori cambi di viabilità

Per la Unime Run, ulteriori cambi di viabilità riguardano il divieto di transito veicolare nella carreggiata stradale ovest (monte) di via Garibaldi nel tratto compreso tra viale Boccetta e corso Cavour, con collocazione di idonee barriere (nella carreggiata ovest di via Garibaldi in corrispondenza dell’intersezione con corso Cavour).

I veicoli che vengono dalla carreggiata ovest di via Garibaldi, in direzione nord-sud, potranno continuare la marcia:

in direzione sud, impegnando il corso Cavour;

la direzione obbligatoria a sinistra in largo San Giacomo per i veicoli provenienti dalla via Battisti per l’immissione in via Loggia dei Mercanti, con collocazione di idonee barriere;

la direzione obbligatoria diritto in via Battisti all’intersezione con via I Settembre, con collocazione di idonee barriere.

I veicoli non potranno passare nella corsia riservata della via I Settembre nel tratto compreso tra il viale San Martino e la via Battisti. Ci saranno idonee barriere in corrispondenza dell’intersezione via I Settembre/viale S. Martino; e l’accesso in via Consolato del Mare per i veicoli provenienti dal corso Cavour/piazza Antonello.

